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高雄男假借「酒醉」謊報身分 警意外逮獲通緝犯歸案

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

日前高雄市61歲傅姓男子疑似身體不適蜷縮在公園椅子上，巡邏警發現主動上前關心，但過程中傅男不願表明身分，僅表示酒醉心情不好藉此打發問話，經警進一步查證身分意外發現，他竟因公共危險遭通緝，全案依違反公共危險通緝移送歸案。

仁武分局澄觀派出所長林卓材、警員盧應維日前在仁武區八卦公園內廣場巡邏時，見傅男蜷縮身子在公園內椅子上，擔心他身體不適上前關心，卻得到熱臉貼冷屁股的回應，傅男以「酒醉」、「心情壞」、「全身癌症」等言詞，明顯閃避不想理會警員關心，反倒令2警起疑，傅男疑似想掩飾自己的真實身分。

當時，警循循善誘要求傅男出示身分，起初傅不願出示證件及相關年籍資料，一連謊報好幾組假資料，但在林卓材反覆詰問後，傅自知難逃法網，才主動坦白自己遭受通緝。

經瞭解，傅男去年8月遭林園分局查獲酒駕觸犯公共危險罪，同年11月遭高雄地方法院發布公共危險通緝。傅供稱自己害怕坐牢，才會未依規定報到，警詢後，依違反公共危險通緝移送歸案。

仁武分局呼籲，民眾以虛偽身分應付警盤查，可能涉及社會秩序維護法，甚至訴之於文書者將構成刑法偽造文書罪嫌。此外，民眾如有司法案件而收到法院或地檢署傳票時，務必依照指定時間到案說明，以免遭到通緝。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

傅姓男子坐在仁武區公園椅子上，疑似身體不適引起巡邏警關注。記者古和純／翻攝
傅姓男子坐在仁武區公園椅子上，疑似身體不適引起巡邏警關注。記者古和純／翻攝
警員詢問傅男身分，他謊報多組假資料，反讓警方起疑。記者古和純／翻攝
警員詢問傅男身分，他謊報多組假資料，反讓警方起疑。記者古和純／翻攝

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