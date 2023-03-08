南投縣議員吳瑞芳詐領助理費 一審判刑4年6個月
南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費512萬735元，南投地檢署將吳瑞芳及林姓、羅姓、劉姓3名助理依貪汙治罪條例提起公訴。南投地方法院今天宣判，認為吳瑞芳詐領助理費事證明確，但她已繳回犯罪所得，且爭取多項地方公共建設，並非完全中飽私囊，判決有期徒刑4年6個月。
吳瑞芳民國99年3月1日起擔任南投縣議員，得聘用公費助理2至4人，縣議員每人每月不得超過新台幣8萬元。吳瑞芳自99年3月起至104年6月、99年3月起至107年9月，102年1月起至109年7月，並未實際聘用或足額聘用林姓、羅姓、劉姓3人當助理，卻收取3人身分證件及郵局存摺，向縣議會申報聘用3人為助理，領取全額公費助理薪資。
南投縣議會扣除薪扣除勞健保費餘額，撥入林、羅、劉3人郵局帳戶內，吳瑞芳提領後，除扣除給劉姓助理部分薪資外，其餘均供自己花用，總計詐取公費助理薪資512萬735元。
南投地檢署去年7月指揮調查站搜索偵辦，認為吳瑞芳等人分別涉貪汙治罪條例、公務員登載不實等罪嫌等罪嫌，將4人提起公訴，南投地院今天判決。
吳瑞芳坦承未聘用林、羅二人，另外私聘吳瑞芳之夫、兒子、吳、謝、余等人作為私聘議員助理，他們等人有實際從事議員助理工作，否認有詐領補助費意圖。
法官根據郵局等交易資料、吳瑞芳不利己之供述、林等人之證述，卷內申報補助款等證據資料，認定吳瑞芳所辯私聘林等人擔任其助理部分不可採信，其使公務員登載不實、利用職務上機會詐取財物犯行罪證明確，但審酌吳瑞芳在審理時繳回犯罪所得全數，且擔任議員期間，為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，對地方事務之發展、運作貢獻極多，與完全中飽私囊及拒不繳回貪汙犯罪所得之惡性有別，且無其他減刑規定適用，在客觀上應足引起一般人之同情，依刑法第59 條規定酌減其刑，定應執行刑為有期徒刑4年6月。並就繳回之犯罪所得均沒收。
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