酒後潑汽油燒死前妻新歡 醋男遭判刑20年

被告周聖瑋疑不滿陳姓前妻與黃姓男子交往，酒後騎車帶汽油至黃男、陳女同居及工作處潑灑後點火，造成黃男傷重死亡，陳女則逃過一劫，法院今天依殺人、殺人未遂等判刑20年。

南投地方法院今天下午發布新聞稿表示，周男與陳女曾是夫妻，於民國109年1月22日離婚，由於周男曾對陳女施暴，南投地院核發民事通常保護令，但周男在保護令期間內的110年12月26日下午2時許，攜帶當天購買的汽油，酒後騎車至黃男、陳女共同居住及工作住處。

周男到場後，朝黃男、陳女、屋內機台潑灑汽油再持打火機點火，導致黃男頭頸部、前後軀幹、四肢多處嚴重燒傷，送醫多天後死亡，前妻陳女逃離現場而未遭火勢波及，這處住宅1樓內部物品則遭大面積燒毀、1樓牆面剝落，1樓至4樓倉庫及臥室等處也受濃煙燻黑。

周男落網後，坦承酒後騎車並在保護令期間內持汽油潑灑黃男、陳女、屋內機台等客觀事實，但否認殺人、放火犯行，法官根據火災原因調查鑑定書等卷證資料，認定被告周男涉犯殺人、放火燒毀現供人使用住宅、不能安全駕駛動力交通工具、違反保護令的犯行明確。

法院審酌周男與陳女育有4名子女，不滿陳女疑在婚姻中即與黃男交往，持汽油及打火機放火導致黃男死亡，且只坦承部分犯行、未與被害人家屬成立調解或賠償損害，今天依殺人罪判處有期徒刑16年，又犯殺人未遂罪判刑8年，應執行有期徒刑20年，酒駕判刑4月可易科罰金。全案仍可上訴，尚未確定。