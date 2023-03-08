刑警小隊長劈腿單親媽 不滿要分手竟揚言傳性愛照片

屏東縣一名已婚刑事王姓小隊長劈腿單親媽媽，王男不滿女方提出分手，竟揚言將性愛照片「傳給前夫、孩子」、「我很多張照片」，讓單親媽心生畏懼，憂鬱症就醫，單親媽決定提告，屏東地院審理後依恐嚇危害安全罪判處王姓小隊長拘役30天，可易科罰金，可上訴。

王姓小隊長現已調職離開原單位。屏東地院判決指出，單親媽媽提分手要求，王男竟用通訊軟體發送訊息「照片我會傳給你前夫、孩子」、「我很多張照片」，還稱「屁股好圓好結實飽滿」、「意猶未盡...一看再看」等語。

判決指出，單親媽提告，當王男傳送「照片傳給你前夫、孩子」、「我很多張照片」時，當下覺得很害怕，因為不想讓孩子、家人看到母親這個樣子，裸照公開會讓她感到很羞愧，當聽到對方說有很多照片，非常害怕，不知道他那邊還有什麼照片。

王男辯稱，因為對方先威脅要與配偶見面，破壞他家庭，在你來我往的尖峰相對情境下，未經深思熟慮的對話，沒有要使對方心生畏怖的目的，這些文字是在與對方爭吵之下未經深思熟慮的對話。