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刑警小隊長劈腿單親媽 不滿要分手竟揚言傳性愛照片

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名已婚刑事王姓小隊長劈腿單親媽媽，王男不滿女方提出分手，竟揚言將性愛照片「傳給前夫、孩子」、「我很多張照片」，讓單親媽心生畏懼，憂鬱症就醫，單親媽決定提告，屏東地院審理後依恐嚇危害安全罪判處王姓小隊長拘役30天，可易科罰金，可上訴。

王姓小隊長現已調職離開原單位。屏東地院判決指出，單親媽媽提分手要求，王男竟用通訊軟體發送訊息「照片我會傳給你前夫、孩子」、「我很多張照片」，還稱「屁股好圓好結實飽滿」、「意猶未盡...一看再看」等語。

判決指出，單親媽提告，當王男傳送「照片傳給你前夫、孩子」、「我很多張照片」時，當下覺得很害怕，因為不想讓孩子、家人看到母親這個樣子，裸照公開會讓她感到很羞愧，當聽到對方說有很多照片，非常害怕，不知道他那邊還有什麼照片。

王男辯稱，因為對方先威脅要與配偶見面，破壞他家庭，在你來我往的尖峰相對情境下，未經深思熟慮的對話，沒有要使對方心生畏怖的目的，這些文字是在與對方爭吵之下未經深思熟慮的對話。

法官審理後認為，王男是有婦之夫，發生婚外情本有不該，女方提議分手，又不思以和平方式解決感情糾紛，反對女方恫稱將傳送性愛照片、影片給對方前夫與孩子，令女方心生畏懼，女方事後憂鬱症復發、惡化，所為實不可，且犯後未能與對方達成和解，始終否認犯行，犯後態度難認良好，判處拘役30天，可易科罰金，可上訴。

屏東縣刑事小隊長王男與單親媽媽婚外情，單親媽要分手，王揚言將兩人性愛照片傳給對方前夫、孩子，單親媽提告，屏東地院依恐嚇危害安全罪判處王男拘役30天。圖示意圖。圖／聯合報系資料照
屏東縣刑事小隊長王男與單親媽媽婚外情，單親媽要分手，王揚言將兩人性愛照片傳給對方前夫、孩子，單親媽提告，屏東地院依恐嚇危害安全罪判處王男拘役30天。圖示意圖。圖／聯合報系資料照

憂鬱症 屏東縣

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