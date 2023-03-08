北院第1件國民法官案 酒駕撞死人裁定羈押禁見3月

男子李佳修酒駕撞死24歲王姓駕駛，檢方起訴成為台北地院首件國民法官案；法官吳明蒼今天提訊李男，李坦承肇事後想找同車曾姓少年頂替，因少年刑責輕；法官審理認為，李有串證之虞，裁定羈押禁見3月。

法官認為，李佳修犯罪嫌疑重大，被捕時不依警方指示與警衝突，有逃亡之虞，且他犯案後企圖找人頂替，有影響證人、傷害證人的能力與動機，以現今通訊設備發達的情況，能輕易與證人接觸，裁定李羈押禁見。

法官下午提審李佳修，李坦承犯罪，稱案發當時情緒激動才會被員警開槍，他表示當天是先到夜店喝香檳再到酒店喝酒，主動表示要開車回台北市萬華區住處，卻發生車禍，第一時間找同車的曾姓少年頂替，對方答應。

李說，案發當時的事不太記得，後來在醫院警方拿出監視錄影畫面給他看，他才想起來發生什麼事。

李的律師說，李已坦承犯行，本案沒有再調查證據的必要，請法官裁定交保，律師還稱，李已先給付20萬元喪葬費給被害人家屬，目前又籌措到50萬元，盼能再賠30萬元給對方後，以20萬元交保即可。

蒞庭檢察官則說，李之前有自稱幫派分子恫嚇店家的前科，可能對曾姓少年及死者家屬恐嚇或串供，有羈押的原因與必要。