被控竄改會議紀錄解職9理事 北市旅館公會前理事長獲判無罪

北市旅館商業同業公會前理事長劉季強，去年6月遭檢方起訴與公會顧問黃修全，共謀竄改2018年第15屆理監事會議出缺席會議紀錄，使9名理事遭解職，涉嫌偽造文書。台北地院認定，該公會內部並無既定請假流程，理事如不克出席便視同請假，也查無2人偽造的請假單，難認有偽造文書犯意，判決2人無罪。

檢方原先起訴，旅館公會以往召開理事會前，會寄發書面通知並個別通知各理事，了解出席意願及統計人數再開會，但劉男接任理事長後，與黃男逕自改變原先開會通知方式及竄改會議出席記錄，以致9名理事接連缺席會議4次，劉、黃2人進而依據商業團體法施行細則，將9名理事視同辭職而除名，由候補理、監事依次遞補。

開庭時，劉男供稱，自己在旅館公會3、40年，並擔任過4、5年的理事，全都是沒有酬勞的義務職，以往公會從來沒有請假單，相信接手公會的人也拿不出來，不了解現任理事長為何要對他提告。黃男也表示，製作會議紀錄前有參考之前的形式，並非是他獨創，對自己遭起訴感到不解。

法官經傳喚公會總幹事、員工和部分理事，均指出往年會議如理事未能出席，僅需以電話口頭告知請假，從來沒有填寫請假單等書面請假手續；一名理事並指出當時曾聽聞公會有內鬥。且對劉、黃2人提告的新任理事長，雖指控2人偽造請假單，卷證中卻從未出現任何一張請假單，難謂2人有偽造情事。