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六旬男兩度槓上員警 持酒瓶、磚塊丟擲派出所處拘役
年約六旬張姓男子因對佳里警分局竹橋派出所員警不滿，去年9月18日中午持玻璃酒瓶朝鋁門丟擲，鄭姓員警見狀欲逮捕時發生拉扯，隨後他突然停手離開，5分鐘後再度朝派出所丟擲磚塊2塊，並以手抓、推鄭而受傷。台南地院認他犯妨害公務執行罪處拘役40日，可上訴。
檢警調查，去年9月18日11時37分許，張因對竹橋派出所員警不滿，持玻璃酒瓶1個朝派出所關起的鋁門丟擲，鄭姓員警見狀立刻自派出所走出欲逮捕他，他卻以手抓、推員警並發生拉扯，約1分鐘後他突然停手離開。
未料，同日11時42分許，他手拿磚塊返回竹橋派出所外，再度朝派出所關起的鋁門丟擲磚塊2塊，員警又上前逮捕他，他仍以手抓、推員警而發生拉扯，過程中並造成員警右手肘遭抓傷、竹橋派出所大門鋁門窗框輕微凹陷。
然而，去年間，他前往胞弟經營工廠，因拿取高麗菜一事與弟媳、工廠員工起爭執。善化警分局海寮派出所劉姓警員據報到場，他徒手推擠拉扯劉，致劉右小指擦挫傷，為警當場逮捕。台南地院則判他拘役20日。
這次他再次與員警發生拉扯，被依妨害公務執行罪嫌提告，他坦承犯行，法官根據派出所外的監視器畫面、現場照片、員警傷勢照片及職務報告等資料，認事證明確。
台南地院審酌，張於員警依法執行職務時，抓、推拉扯員警，致員警手肘挫傷，影響公權力的行使，所為實屬不該，惟念他犯後於本院坦承犯行，兼衡其前有妨害公務的素行紀錄，學歷及經濟狀況等一切情狀，認他犯妨害公務執行罪處拘役40日。
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