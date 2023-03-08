快訊

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六旬男兩度槓上員警 持酒瓶、磚塊丟擲派出所處拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

年約六旬張姓男子因對佳里警分局竹橋派出所員警不滿，去年9月18日中午持玻璃酒瓶朝鋁門丟擲，鄭姓員警見狀欲逮捕時發生拉扯，隨後他突然停手離開，5分鐘後再度朝派出所丟擲磚塊2塊，並以手抓、推鄭而受傷。台南地院認他犯妨害公務執行罪處拘役40日，可上訴。

檢警調查，去年9月18日11時37分許，張因對竹橋派出所員警不滿，持玻璃酒瓶1個朝派出所關起的鋁門丟擲，鄭姓員警見狀立刻自派出所走出欲逮捕他，他卻以手抓、推員警並發生拉扯，約1分鐘後他突然停手離開。

未料，同日11時42分許，他手拿磚塊返回竹橋派出所外，再度朝派出所關起的鋁門丟擲磚塊2塊，員警又上前逮捕他，他仍以手抓、推員警而發生拉扯，過程中並造成員警右手肘遭抓傷、竹橋派出所大門鋁門窗框輕微凹陷。

然而，去年間，他前往胞弟經營工廠，因拿取高麗菜一事與弟媳、工廠員工起爭執。善化警分局海寮派出所劉姓警員據報到場，他徒手推擠拉扯劉，致劉右小指擦挫傷，為警當場逮捕。台南地院則判他拘役20日。

這次他再次與員警發生拉扯，被依妨害公務執行罪嫌提告，他坦承犯行，法官根據派出所外的監視器畫面、現場照片、員警傷勢照片及職務報告等資料，認事證明確。

台南地院審酌，張於員警依法執行職務時，抓、推拉扯員警，致員警手肘挫傷，影響公權力的行使，所為實屬不該，惟念他犯後於本院坦承犯行，兼衡其前有妨害公務的素行紀錄，學歷及經濟狀況等一切情狀，認他犯妨害公務執行罪處拘役40日。

張男抓推拉扯，致員警手肘挫傷，影響公權力執行，台南地院審酌，判處張拘役40日。圖／本報資料照
張男抓推拉扯，致員警手肘挫傷，影響公權力執行，台南地院審酌，判處張拘役40日。圖／本報資料照

妨害公務 台南

延伸閱讀

打119能算自首嗎？ 遭施暴她捅死男友嚇到漏尿 盼減刑

六旬男要錢未果既偷又搶辛苦錢 姊弟對簿公堂

鄭仲茵控陳冠霖家暴　懷孕5月「被酒瓶捅、枕頭悶臉」：快不能呼吸

台南議長賄選案郭再欽等6人移審 台南地院今下午開庭訊問

相關新聞

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

香港藝人曾志偉指控已故製片、邱瓈寬恩師裴祥泉生前簽立借據、本票借款發行新片，卻未依約清償，而裴逝世後也未收到款項，提返還...

中信兄弟隊詹子賢球棒遭貨運司機偷走 法院判處40天

中信兄弟隊詹子賢去年球棒在屏東中國信託公益園區遭竊，警方調查後，貨運公司吳姓司機趁送貨之便，偷走球棒，屏東地院審理後，依...

被控竄改會議紀錄解職9理事 北市旅館公會前理事長獲判無罪

北市旅館商業同業公會前理事長劉季強，去年6月遭檢方起訴與公會顧問黃修全，共謀竄改2018年第15屆理監事會議出缺席會議紀...

六旬男兩度槓上員警 持酒瓶、磚塊丟擲派出所處拘役

年約六旬張姓男子因對佳里警分局竹橋派出所員警不滿，去年9月18日中午持玻璃酒瓶朝鋁門丟擲，鄭姓員警見狀欲逮捕時發生拉扯，...

66歲翁譫妄症點火驅蛇燒死5親人 法院裁定暫行安置6月

台中大里區東南路民宅1月6日大火燒死陳姓屋主三代5命，年紀最小是7月大外孫，全案因66歲陳姓屋主自稱「要驅蛇」才點火釀災...

男警吃未成年回頭草 開警車載妹出遊繳5萬緩起訴

北市信義分局1名邱姓警員，去年透過交友軟體先認識一名未成年女高中生，雙方交往後分手，邱男又與另名女子交往，不料男方竟偷吃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦