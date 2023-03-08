松山偵查隊員辦案竟私下加Line追求酒店妹 被檢舉火速調職
松山警分局偵查隊爆發風紀案件，畢業一年多的蕭姓警員，因偵辦檢察官指揮的詐欺案件，約談中山區某酒店小姐，竟私下加Line好友追求告白「我喜歡你」酒店小姐檢舉警員騷擾。松山督察組調查認為不構成騷擾，但警員辦案聯繫沒必要打情罵俏，辦案技巧拙劣，火速記一小過，調往警備隊；另酒店小姐提恐嚇罪，由台北地檢署檢察官調查中。
松山分局指出，今年2月23日接獲檢舉後隨即調查風紀案件，偵查隊蕭姓警員為了得到案件更多資訊，與酒店小姐加line，偵辦詐欺車手案件過程中，傳訊息情話朵朵開，甚至告白「我喜歡你」酒店小姐一開始沒有明確拒絕，但最後不接受警察追求。
後續新北地檢署檢察官指示警方先完成當事人筆錄，蕭姓警員又通知酒店小姐到案製作筆錄，並以「話術」稱，你配合調查，想辦法幫你擺平事情，但酒店小姐不願前往，蕭姓警員疑似傳訊稱「你不來我就拘你」讓酒店小姐心生畏懼，檢舉蕭姓警員。
松山分局督察組指出，23日接獲檢局隨即調查後認為不構成騷擾，但警員辦案聯繫沒有必要打情罵俏，辦案技巧拙劣，隔天24日處分記一小過，並調往警備隊。全案酒店小姐提告蕭姓警員恐嚇罪嫌，警方報請北檢檢察官調查。
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