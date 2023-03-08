66歲翁譫妄症點火驅蛇燒死5親人 法院裁定暫行安置6月

台中大里區東南路民宅1月6日大火燒死陳姓屋主三代5命，年紀最小是7月大外孫，全案因66歲陳姓屋主自稱「要驅蛇」才點火釀災並遭收押，檢方偵查時就將他送精神鑑定，上周依放火罪起訴建請法院予以安置；法院依鑑定報告以陳罹患「譫妄症」，裁定他入醫院暫行安置6月，可抗告。

台中地檢3月3日起訴指出，陳翁（66歲）有高血壓、腎衰竭，又因糖尿病、車禍截肢而行動不便，其意識狀態、精神均不穩定，今年1月6日處於「譫妄症」急性發作的精神障礙狀態下，認為屋內出現蛇，需放火驅蛇，卻釀包括妻子、7歲大外孫等5名親人被燒死。

檢方偵查階段就先將陳翁送精神鑑定，鑑定指出陳行為時有因精神障礙急性譫妄症，且罹患2至3年以上主要認知障礙症，即輕度失智症， 而致其辨識行為違法以及依其辨識而行為之能力均顯著減低，推估未來再犯或危害公共安全之可能性達「中度」至「高度」。

檢方偵結依放火、過失致死等罪嫌起訴陳，移審時一併建請法院依刑法第19條規定予以減刑、依職權送安置。

台中地院經訊問、審酌相關卷證，認為陳翁放火罪嫌疑重大，另經中國附設醫院精神鑑定其罹患「急性譫妄症」，行為時辨識行為違法、依其辨識而行為之能力均「顯著降低」，而有刑法第19條第2項原因，有危害公共安全之虞，並有緊急必要。