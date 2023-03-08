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男警吃未成年回頭草 開警車載妹出遊繳5萬緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市信義分局1名邱姓警員，去年透過交友軟體先認識一名未成年女高中生，雙方交往後分手，邱男又與另名女子交往，不料男方竟偷吃回頭草，與女學生藕斷絲連，還多次開警車接送正牌女友。台北地檢署查出，邱男在2022年8、9間，開公務車載送女友共14次，涉嫌詐欺警局4000餘元油資，考量邱男認罪並繳還全額油資，檢察官處分他緩起訴，條件為繳交公庫5萬元。

邱姓員警劈腿吃未成年回頭草一事，最早是在去年10月，由台北市議員許淑華揭發，當時許淑華指稱接獲民眾陳情，指控邱男甚至拍下與女學生間的不雅影片，但警方介入偵辦後，女學生卻不願提告或進一步說明兩人關係。

由於事涉未成年遭拍攝猥褻物品，檢警於是改依涉犯兒童少年性剝削防制條例偵辦，並主動查扣邱男與女學生手機，仍未在兩人手機中發現任何猥褻或不雅畫面。

但檢警查出，邱男在2022年8、9月間，共14次開著偵查隊公務車，載女友出遊或接送女方上下班，因此依詐欺罪嫌函送法辦。檢方調查後，認定邱男擅用公務車的行為有詐欺之嫌，但因他坦承犯行，並依行駛里程計算，將4000多元的油資全數償還信義分局，經警方同意後獲檢方緩起訴。

北市信義分局邱姓員警擅自開公務車載女友出遊涉嫌詐欺，繳庫5萬元獲檢方緩起訴。圖／擷取自Google地圖
北市信義分局邱姓員警擅自開公務車載女友出遊涉嫌詐欺，繳庫5萬元獲檢方緩起訴。圖／擷取自Google地圖

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