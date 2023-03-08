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中油高層貪瀆案！前執行長陳耀泉觸犯旋轉門條款 一審結果出爐
中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，去年遭檢調搜出2710萬現金，涉8起招標案收賄，此案仍在地院審理階段；後續檢方擴大追查，發現徐前任執行長陳耀泉離職後，無縫接軌轉任到得標中油標案的廠商擔任顧問，因違反公務員服務法遭送辦。近日一審判決出爐，法官考量，陳耀泉無前科，又坦承犯行，判他緩刑2年。
檢調查出，陳耀泉自2018年4月19日到2019年7月31日止擔任中油公司煉製事業部執行長；負責核定及督導該部及所屬大林煉油廠等辦理採購案；在任期間柏榮公司曾得標「大林廠五媒加熱爐施作高輻射塗料工作」採購案，進而與該公司石姓負責人有所接觸。
陳耀泉2019年8月1日退休後，柏榮公司為拉攏接任執行長職務徐漢的關係，便透過引介並邀約徐到餐廳飲宴；同時陳也獲聘該公司有給職顧問，按月收取5 萬元顧問費。
陳耀全擔任柏榮公司顧問期間，陸續順利得標煉製事業部於「大林廠第六媒組工場加熱爐高輻射塗料工作」、「大林廠第五媒組工場加熱爐高輻射塗料工作」、「大林廠高輻射塗料零星工作」等採購案，這段期間陳也領取總計60萬元顧問費。
檢調在去年9月13日執行搜索，通知陳耀全到案說明，訊後以10萬交保候傳，並10月底將人依法起訴。
近日一審結果出爐，法院將陳耀泉依離職公務員違反公務員於其離職後三年內，不得擔任其離職前五年內之職務直接相關之營利事業顧問之規定，處有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付15萬元，緩刑期間須付保護管束，應接受2場法治教育課程，另宣告沒收未扣案60萬犯罪所得。
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