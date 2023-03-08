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中油高層貪瀆案！前執行長陳耀泉觸犯旋轉門條款 一審結果出爐

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，去年遭檢調搜出2710萬現金，涉8起招標案收賄，此案仍在地院審理階段；後續檢方擴大追查，發現徐前任執行長陳耀泉離職後，無縫接軌轉任到得標中油標案的廠商擔任顧問，因違反公務員服務法遭送辦。近日一審判決出爐，法官考量，陳耀泉無前科，又坦承犯行，判他緩刑2年。

檢調查出，陳耀泉自2018年4月19日到2019年7月31日止擔任中油公司煉製事業部執行長；負責核定及督導該部及所屬大林煉油廠等辦理採購案；在任期間柏榮公司曾得標「大林廠五媒加熱爐施作高輻射塗料工作」採購案，進而與該公司石姓負責人有所接觸。

陳耀泉2019年8月1日退休後，柏榮公司為拉攏接任執行長職務徐漢的關係，便透過引介並邀約徐到餐廳飲宴；同時陳也獲聘該公司有給職顧問，按月收取5 萬元顧問費。

陳耀全擔任柏榮公司顧問期間，陸續順利得標煉製事業部於「大林廠第六媒組工場加熱爐高輻射塗料工作」、「大林廠第五媒組工場加熱爐高輻射塗料工作」、「大林廠高輻射塗料零星工作」等採購案，這段期間陳也領取總計60萬元顧問費。

檢調在去年9月13日執行搜索，通知陳耀全到案說明，訊後以10萬交保候傳，並10月底將人依法起訴。

近日一審結果出爐，法院將陳耀泉依離職公務員違反公務員於其離職後三年內，不得擔任其離職前五年內之職務直接相關之營利事業顧問之規定，處有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付15萬元，緩刑期間須付保護管束，應接受2場法治教育課程，另宣告沒收未扣案60萬犯罪所得。

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案（左）仍在押，台灣中油公司煉製事業部前執行長陳耀泉（右）退休後因違反公務員服務法遭送辦，一審獲緩刑。圖／中油提供
中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案（左）仍在押，台灣中油公司煉製事業部前執行長陳耀泉（右）退休後因違反公務員服務法遭送辦，一審獲緩刑。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部前執行長陳耀泉退休後因違反公務員服務法遭送辦，一審獲緩刑。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部前執行長陳耀泉退休後因違反公務員服務法遭送辦，一審獲緩刑。圖／中油提供

離職 輻射 中油

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