掛單佛寺月領5000到老 清眾爆在外私接案遭逐寺門
郭姓男子和黃姓女子1992年花了40萬元「掛單」在高雄某間佛寺，每月可領取清眾單金5000元直到老死，但寺方發現郭男、黃女疑似在外私接法會，還多次外出夜宿不回寺，寺方以違反規約將兩人逐出寺門，郭男、黃女不滿，提起確認資格身分關係存在訴訟，法官審理後，認為兩人確實違反規定，判他們敗訴。
判決指出，郭男、黃女1992年1月25日和寺方成立安單契約，約定入住寺裡安養終生，掛單期間可以享有一切福利、生活照顧並負擔相關義務，郭男、黃女各自付了40萬元「掛單費」，寺方每月也會分別給予5000元清眾單金，充當兩人的生活費。
但寺方發現郭男曾幫信眾安放神明桌、處理喪事，私下收取2萬6700元卻未繳回給寺方，不僅於此，兩人還常不假外宿，經過寺方多次勸戒無效後，2021年10月以違反規約等理由，將郭男、黃女逐出寺門，兩人喪失「掛單」期間享有的一切福利。
郭男、黃女不滿，認為當時他們掛單寺方時，各別付了40萬元，逐出寺門害他們喪失清眾單金、餐費補貼、居住利益、身後事處理等福利，依據當時的安單契約，應仍保留相關權利，提告請求確認資格身分關係存在，要求寺方每月給他們5000元，並提供兩間寮房讓他們安養終生。
高雄地院審理時，寺方反駁是郭男、黃女違反寺眾規約，才會合法解除兩人寺眾身分。法官也曾傳接受郭男處理法事的信徒作證，兩人到庭後證實確實有付錢給郭男，但沒有收到寺方提供的收據。
另外，法官依據寺方提供的對話紀錄，寺方曾傳訊息給兩人「若您和師姐外出夜宿不回寺，請先用簡訊向寺裡告假。避免您和師姐在房間發生意外，寺裡其他人員無法及時協助處理，謝謝。」，但郭男卻稱「出、入都有跟佛菩薩告假、銷假。」
法官認為，依據寺內規約，有信徒請求誦經禮懺，應報知事人選派，不得擅自應付，有事外出，應向知事人告假，回來亦應銷假；郭男、黃女行為確實違反寺裡的寺眾規約，寺方是依規定解除與兩人契約，判決兩人敗訴。
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