被疫情逼到無法承受…妻死他獨活、子女不原諒 高院網開一面

原從事機場接送的孫姓租賃車駕駛，因新冠肺炎疫情影響，頓失收入，他和妻子約定好「積蓄花完就自殺」，前年2月夫妻倆將轎車開到新北市萬里區路旁，在車內尋短，妻子先走一步，孫則獲救。基隆地方法院依謀為同死而幫助自殺罪判孫1年2月徒刑，雖子女不原諒，台灣高等法院考量他罹病，雖駁回孫上訴但緩刑2年。

六旬孫姓男子因疫情導致接不到客人，2021年初和妻子惆悵沒有收入，兩人決定花完積蓄就共赴黃泉。同年2月19日晚上，兩人開車到萬里，孫在車上寫好遺書，妻子隨後簽名，兩人便在車內尋短。但2月22日早上9點，路人發現孫倒臥路邊，連忙通報救人，但孫妻已經氣絕。

孫在檢察官偵查時坦承是要和妻子一同尋短，基隆地院認定他犯刑法謀為同死而幫助自殺罪。基院認為刑法規定謀為同死而犯幫助他人使之自殺罪者，得免除其刑，但是否免除其刑則是法院裁量的職權，孫不愛惜生命、不尊重他人生存權利，對被害人家屬造成無可彌補的傷害，應該受懲。

雖然律師請求一審給予緩刑，但基院考量子女沒有原諒的意思，因此不宣告緩刑。

孫不服一審判決，上訴高院，但高院認為基院對犯罪事實的認定無誤，量刑也沒有濫權或違法失當，孫請求輕判無理。

孫姓男子因妻子生前罹患嚴重型憂鬱症、焦慮症，而他受疫情影響接不到機場接送生意而收入銳減，子女也許久沒有聯繫，才選擇不歸路。孫疾病纏身，現由長照中心照顧中，為新北市社會局安置保護個案，高院認為他符合法院加強緩刑宣告實施要點「宜認為以暫不執行為適當」規定。

高院認為刑罰的目的在教化與矯治，預防再犯，孫姓男子經過這次事件後，應無再犯可能，因此網開一面，宣告緩刑2年，不用入獄。

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