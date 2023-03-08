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母供詐團銀行帳戶不起訴 卻害兒子險被判刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名楊姓婦人為找家庭代工貼補家用，誤落詐騙集團陷阱，因交付自己與兒子林姓男子的銀行帳戶，雙雙被控幫助詐欺，雖然自己獲不起訴，但兒子卻被聲請簡易判決，經桃園地院審理才獲判無罪，險些被關。

判決指出，楊姓婦人前年12月在臉書看到徵求家庭代工廣告，聯絡對方了解薪資計算方式時，對方聲稱交付身分證和金融卡可請領其他補助，1個帳戶1萬元，而且申請不限帳戶數量，於是就把自己與林男的帳戶寄給對方，結果因為帳戶被作為提領詐騙贓款工具，惹得官司纏身。

案發後，楊婦經檢方調查獲不起訴，林男則因為曾懷疑求職資訊有異，被檢方認定明知故犯起訴。

審理時，林男矢口否認，辯稱自己是基於對母親的信任，才將帳戶交給楊婦。他表示，他們母子生活狀況真的不好，工作又不好找，一聽有補助金，所以還是將帳戶交出，後來才發現被騙。

法院調查，林男與楊婦親情血濃於水，其僅知楊婦做家庭代工需要銀行帳戶及請領補助，未實際與詐團接觸，也不清楚楊婦與詐團交涉過程，基於對母親的信賴而交出帳戶，也是人之常情，並非不可採信。況且，實際被騙交付帳戶的楊婦都因嫌疑不足獲不起訴，林男卻被聲請簡易判決處刑，做法明顯有失衡平。

法院認為，檢方針對林男犯罪所提證據只能證明其帳戶遭詐騙集團使用，作為詐取財務工具，但不足以推認林男主觀上有幫助詐騙集團的犯意，因此諭知無罪。

桃園一名楊姓婦人誤信詐團廣告交付自己與兒子銀行帳戶，差點害兒子判刑被關。示意徒／Ingimage
桃園一名楊姓婦人誤信詐團廣告交付自己與兒子銀行帳戶，差點害兒子判刑被關。示意徒／Ingimage

詐騙集團 桃園 兒子

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