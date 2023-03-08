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網遊「開外掛」遭停權 超商店員告遊戲橘子求88萬被駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓超商店員玩網路遊戲期間「開外掛」，被遊戲橘子公司發現終止契約，吳提告認為對方無理由，且遊戲是他排解壓力、人際交流主要方式，對公司求償共88萬元；法院查，包括遊戲契約、經濟部公告均有使用「外掛程式」可解約規定，認為吳求償無理由，判處駁回其訴。

吳男主張，他2021年註冊和遊戲橘子公司成立遊戲契約，對方去年1月24日確將他帳號永久終止契約處分，自己詢問後得到電郵函覆稱「遊戲行為異常」，控訴公司未依經濟部公告「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定。

吳控訴，公司終止遊戲契約認定錯誤造成他損害，以每月1萬元計算，至今受有11萬元損失，且自己是夜班超商人員，使用該遊戲是他排解壓力、人際交流主要方式，遭停權對其日常生活、情緒控管造成巨大負面影響，連同損失、精神撫慰金，再依消保法提3倍懲罰金共求償88萬元。

遊戲橘子抗辯稱，吳男用該帳號玩遊戲期間，經他們系統偵測到2021年10月起持續使用「小艾版染色」的外掛程式，依遊戲契約規定予以終止。

遊戲橘子說，吳男使用外掛程式以精準挑選顏色區塊，讓他較其他玩家更易染色成功，免除購買遊戲道具染色劑需求，藉此增加操作優勢、獲取相當利益，已屬以不當方式破壞遊戲之公平性而違約。

台中地院查，吳男審理時自稱有用小艾版染色器外掛程式，該程式非遊戲原來設定可使用的；法院認為，公司依約對他終止有理由，並非故意過過失侵害吳的權利。

至於吳主張，遊戲契約中所稱「外掛程式」沒明定何種程式，但經濟部網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項第18條第3項第2款有載明，利用「外掛程式」等違反遊戲常態設定或公平合理之方式進行遊戲，得立即終止本契約，認定吳求償無據，予以駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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