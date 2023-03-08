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剛認識女網友當晚即硬上 男籌錢和解二審獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

錢姓男子去年8月間經由網路交友軟體認識16歲少女，互加LINE好友，當晚相約去雲林縣華山看夜景，錢開車前往其租屋處搭載女方，途間行經嘉義市台林橋防汛道路暫停，強制性交得逞，一審被判3年10月，不服上訴，他與少女和解並依約賠償，二審今天上午改判2年，緩刑4年。

檢警調查，去年8月8日中午12時許，錢經交友軟體結識少女，2人互加LINE好友。當晚10時42分許，他即以LINE邀女方到華山看夜景，經女方同意，他即駕車至女方租屋處樓下搭載女方。

未料，錢開車前往華山途間，一時衝動，將車開到嘉義市台林橋東南側防汛道路約200公尺處暫停，隨即強行壓在副駕駛座的女方身上，並將副駕駛座椅調整後躺，不顧女方抗拒反抗，強行脫去女方及自己的褲子，以右手壓制女方並強抓其胸部，強制性交得逞。一審被判3年10月，上訴二審。

台南高分院合議庭審理時，錢已與女方和解，且已依約賠償女方，女方並具狀表明願意原諒被告，不再追究被告的刑事責任，並同意給予被告緩刑之宣告。

合議庭指出，錢的犯行雖對於女方造成一定程度的身心傷害，然而，審酌他於審理時坦承犯行，及其犯罪情狀、犯罪後態度、積極對於女方彌補所受損失等情，並考量他因一時衝動，未能控制自身慾念而臨時起意為之，又無前科素行，倘處以法定最低度刑3年有期徒刑，猶嫌過重，依法酌減其刑。二審改判有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。　　

台南高分院審酌，錢男於審理時坦承犯行，及其犯罪情狀、犯罪後態度、積極對於女方彌補所受損失等情，改判有期徒刑2年，緩刑4年。圖／本報資料照
台南高分院審酌，錢男於審理時坦承犯行，及其犯罪情狀、犯罪後態度、積極對於女方彌補所受損失等情，改判有期徒刑2年，緩刑4年。圖／本報資料照

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