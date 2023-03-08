連江地檢首度法拍中國違法抽砂船 順利以688萬拍定

中國抽砂船近年來，頻繁越界至馬祖海域抽砂，連江地檢署今天表示，將所查扣中國籍違法抽砂船首度進行法拍，為了增加民眾競標意願，還首度以VR新科技製作虛擬實境影片，並囑託法務部行政執行署士林分署拍賣，昨日下午順利以新台幣688萬拍定，另8名中國籍船員也全遭判刑收監。

連江地檢署今天表示，該署指揮海洋委員會海巡署艦隊分署第十海巡隊，於去年查獲中國籍抽砂船「展盛98號」違法在連江縣南竿鄉海域內盜採砂石，並逮捕8名中國籍船員，經檢察官聲請羈押後，已經法院依據新修正之土石採取法，從重判決有期徒刑1年至1年4月不等確定，並已在連江分監執行中。

為落實法務部指示檢察機關與行政執行機關跨機關協力執行沒收制度，徹底剝奪犯罪工具，以發揮嚇阻之目標，連江地檢署成立迄今，首次囑託深具拍賣專業與高度效率之行政執行署執行拍賣程序。

地檢署人員也透露，有鑑於台馬距離遙遠，又逢冬天風浪大，飛機船班均受影響，為增加民眾投標意願，行政執行署林慶宗署長、士林分署周懷廉分署長特別飛到馬祖，由連江地檢署檢察長黃元冠陪同親自登船勘查現況，並首度以VR新科技製作虛擬實境影片，讓有意願民眾得以上網方式越洋勘查拍賣標的，才順利拍定。