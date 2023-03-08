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台南直播主涉桃色糾紛遭綁勒贖 未出庭交互詰問

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

唐姓直播主前年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬本票，最後付出60萬才獲釋，台南地院今上午言詞辯論，惟對唐未出庭交互詰問，蔡秉逸的律師質疑其偵訊筆錄不具證據力，全案預定5月16日宣判。

檢方認蔡秉逸等人涉擄人勒贖、妨害行動自由、強制、恐嚇、恐嚇取財及傷害等罪嫌起訴，上午蔡之外，林、劉、陳、陳、蘇、徐、余、潘及林姓男子，計有10名被告及律師到庭。蔡承認涉妨害行動自由、傷害、恐嚇及強制等罪嫌，否認擄人勒贖。陳、余及蘇等人主張無罪，其他人均否認擄人勒贖，僅認妨害自由或傷害等輕罪。

面對陳等人在庭上翻供，否認貼膠布等行為，「自己講過什麼，都不記得？」檢方質疑，陳等人作證時均具結，在法庭上攻防可以理解，惟對自己作證過的事，如今大逆轉，改口撇清，有作偽 證之虞，後續也將予以追究。

據調查，唐男因與蔡的手下林男女友發生性關係，去年1月間蔡涉教唆手下林男等11人討公道，約出唐談判後帶走，遭施暴凌虐，甚至還持槍恐嚇，並拍裸照，唐被迫簽下300萬本票和付了60萬元現金才獲釋。

檢方指出，蔡等人分工擄人勒贖，在安平超商將唐強押上車，帶到建一分期公司後，再到第二現場鐵皮屋內持電擊棒等施暴，一行人避重就輕，惟事證明確，請法官依法判決。台南地院訂於5月16日宣判。

蔡秉逸等人被控涉擄人勒贖案，台南地院訂於5月16日宣判。圖／本報資料照
蔡秉逸等人被控涉擄人勒贖案，台南地院訂於5月16日宣判。圖／本報資料照

恐嚇 裸照 台南 直播主

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