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撞死單親爸國民法官案 承辦「鈕承澤性侵案」法官中籤審理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子李佳修酒駕競速狂飆，撞死24歲王姓駕駛，肇事後對員警咆哮、作勢奪槍，犯案後羈押，檢方今天依酒駕致死罪起訴他，成為台北地院首起適用國民法官法案件；法院上午公開抽籤分案，由刑13庭「開股」審判長林鈺珍中籤，將與法官吳玟儒、洪甯雅組合議庭審案。

此外，林佳修目前羈押，李是否移審後續羈，法院也公開抽籤決定強制處分庭的承審法官，後由「博股」法官吳明蒼中籤。

林鈺珍曾審理國片導演鈕承澤性侵案，判決鈕有期徒刑4年至終審確定，而處理本案的4名職業法官中，洪甯雅、吳明蒼都是律師轉任法官。

國民法官法庭的刑事案卷移審時卷證不併送，檢察官偵查階段，即對相關被害人製作詳細筆錄，另準備圖示證據論告，避免用艱澀字海製造素人證據解讀的困擾，以讓公訴檢方未來可持以出證說服國民法官據判罪。

李佳修2022年11月13日晚間和友人在台北市夜店飲酒狂歡，之後續攤，翌日凌晨4時與5男1女分乘2輛車離開，李不滿原本開車的曾姓少年駕駛技術不佳，強迫換手，車行經行政院前忠孝東路地下道時追撞前車，造成王姓駕駛傷重不治。

警方獲報趕到現場處理，李酒醉中拉扯員警，另嗆員警「不敢開槍」等，員警朝李大腿連開2槍才將李制伏，移送檢方偵訊，檢察官對李聲請羈押禁見獲准迄今。

據了解，被害人王姓駕駛的母親說，兒子獨自撫養年幼的子女，與女友已論婚嫁，沒想到竟被無辜撞死。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北地方法院國民法官法庭。本報資料照片
台北地方法院國民法官法庭。本報資料照片
李佳修酒駕致死罪卷證。記者王聖藜／攝影
李佳修酒駕致死罪卷證。記者王聖藜／攝影

國民法官 酒駕 檢察官 鈕承澤 性侵

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