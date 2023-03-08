新北烏來區代表會主席 選前不滿配票囂張當街對空鳴槍遭訴

新北市烏來區代表會新任主席王國權，涉嫌在去年10月29日，九合一選舉投票前，因對樁腳分配選票情形不滿，竟帶著獵槍和謝姓小弟，跑到選民經營的店鋪大門前，對空鳴槍示警恐嚇。台北地檢署除去年12月先對順利當選的王男提起當選無效之訴，今再依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法強暴脅迫妨害他人投票、恐嚇罪起訴2人。

現年58歲的王國權，曾任新北市警友會烏來站站長、山地義警烏來分隊分隊長，因烏來原住民選舉總人數不多，僅約300多票即可當選區民代表，因此選舉競爭更加激烈。

檢方調查，王男去年10月29日晚間，為區民代表選舉前往簡姓民眾經營的炸雞店拜票，當天除簡男外還有另名黃姓民眾在場，但席間黃男欲先行離席，並表示自己僅願意將家人7張選票用來支持王，不願為其拉票，王於是心生不滿。