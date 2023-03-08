護理師替新生兒洗澡 沐浴盆水溫太高 弄傷嫩嬰過失傷害起訴

台北市一名41歲吳姓護理師，去年5月替剛出生7個多小時的新生兒女嬰洗澡，卻沒注意沐浴盆內水溫過高，直接把女嬰放進溫熱水，直到女嬰大哭才察覺異狀抱離，女嬰全身表面積25％2度燒傷。士林地檢署偵結，依過失傷害罪起訴護理師。

起訴指出，2022年5月19日下午5點40分許，吳姓護理師在新生兒隔離病房，替上午10時許剛出生的女嬰洗澡，竟沒有注意水溫過高，貿然把女嬰放進沐浴盆，女嬰大哭才抱起，導致女嬰雙側下肢、臀部、會陰部淺2度至深2度燒傷。

女嬰父母提告醫療團隊過失傷害。吳姓護理師認罪。小兒科林姓主治醫師稱，女嬰受傷後才負責照顧女嬰，她對護理師並無間監督、指導照護責任。曾姓護理長則稱，他是醫療團隊、媽咪群組中的成員，但案發時請假未實際參與女嬰醫療、照護。

檢方指出，案發地點沒有裝錄影設備，無法證實醫師、護理長為共同行為人，另就算是共同行為人，也無法依護理人員法望文生義推論醫師、護理長對新生兒洗澡有何監督指導責任。檢方依照診斷證明書、小兒加護中心特殊護理紀錄等，認定犯過失致輕傷害罪嫌，依法起訴護理師，醫師、護理長獲不起訴處分。