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打離婚官司誤找冒牌律師 男付65萬8千對方從未出過庭
黃姓男子與李姓妻子打離婚官司，找來自稱是「律師」的許姓男子協助，黃男前後付了65萬8000元，結果許男只幫他寫訴狀及法律諮詢，從未幫他開過庭，黃男一查才發現許男根本沒律師執照，高雄地檢署偵結，今依詐欺罪嫌起訴許男。
檢方調查，許男在三民區經營律師事務所，2018年4月間，黃男為了結束與妻子的婚姻關係，找上許男協助，付了10萬5000元的委任費後，許男向黃男掛保證，會把夫妻的離婚官司處理好。
許男替黃男寫訴狀遞交給高雄少家法院，之後又稱可以協助向法院聲請保全程序，追討妻子的財產，但黃男需要付執行費、擔保金、委任費等，黃男不疑有他，前後分次匯款，總共再付55萬3000元給許男。
結果許男拿到錢後，卻從未到法院蒞庭，黃男追問保全程序的進度，許男卻消失未給黃男答覆，黃男追查後，才發現許男沒有律師執照，害他花了大筆冤枉錢，氣得報警提告。
雄檢偵辦時，許男坦承自己沒有律師執照，並以執行費、委任費等理由向黃男收錢，檢方根據相關事證，認定許男觸犯律師法和刑法詐欺罪，偵結後將他起訴，至於許妻因罪證不足，檢方認許妻無詐欺共同犯意，不起訴處分。
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