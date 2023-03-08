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北檢首件國民參審案 男子無照酒駕競速撞死前車駕駛

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署首件國民參審案出爐，年輕男子李佳修與去年11月14日飲酒狂歡後，與另名江姓少年不僅無照酒駕，還各自駕車在大馬路上競速，結果北市忠孝東路地下道時，李男煞車不及追撞前車，導致前車王姓駕駛翻車慘死，李男甚至還在警方到場後囂張襲警奪槍遭開槍制伏，北檢今依酒駕致人於死、妨害公務及公眾往來等罪起訴李男。

檢警調查，現年22歲的李姓男子，去年11月14日因替友人慶生，先後前往夜店及酒店狂歡，凌晨時分欲返回李男家續攤時，與江姓少年等6男1女，分乘兩台車，趁著酒意在忠孝東路上恣意競速追逐。

不料行經行政院前忠孝東路車行地下道時，李男煞車不及撞翻前方由王姓死者駕駛的車輛，導致王男座車騰空飛起，翻傳後重摔落地，以致王男彈出車外慘死。而李男竟在警方獲報到場後，囂張嗆警、襲警，甚至意圖奪槍，最後遭員警朝大腿連開兩槍才制伏，並在其身上起出一把折疊刀。

至於另名肇事的江姓少年，一度無視員警示意停車，意圖衝撞並加速逃離，事後又折返試圖攻擊到場採訪的媒體，行徑同樣相當跋扈。

李男案發後遭檢方羈押至今，今天被檢方起訴後，將移審台北地院審理，江姓少年則由北院少年法庭審理，北院稍晚將公開抽籤，決定承審法官。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年輕男子李佳修無照酒駕競速，追撞前車王姓駕駛翻車慘死遭訴，成為北檢首件國民參審案件。圖／示意圖，非當事車輛，聯合報系資料照片
年輕男子李佳修無照酒駕競速，追撞前車王姓駕駛翻車慘死遭訴，成為北檢首件國民參審案件。圖／示意圖，非當事車輛，聯合報系資料照片

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