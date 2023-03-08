樓上鄰居太吵關水表報復無罪 男子嚐到甜頭再犯翻車了

桃園一名唐姓男子嫌樓上鄰居半夜用水聲音過大，白天跑到頂樓關對方水表，結果因妨害對方用水挨告。桃園地院審理時，他雖辯稱是在檢查水表有無異常，但法官調查他已非第一次犯案，最後依強制罪判他拘役40天，得易科罰金。可上訴。

據悉，唐男與樓上鄰居因噪音問題爭吵已久，前年7月就因關對方水表挨告。他去年5月獲判無罪後，5月底又以同樣手法報復鄰居，結果再次挨告，前案在二審時也翻盤，被依強制罪判拘役30日，目前上訴最高法院。

唐男辯稱，去年5月上頂樓是為了開自家的水，當時雖然有摸鄰居的水閥，但原因是想知道為何自家水閥那麼緊，所以有摸對方的水閥比較，而且碰觸的時間很短，根本不可能關水。

法院調閱監視器，唐男上頂樓後，確實摸過鄰居家水表的水閥，前後總共10秒，時間足以關閉水閥開關。此外，唐男曾因類似情事挨告，雖然一審獲判無罪，但二審改判有罪，既然有類似前科在身，應知所避嫌，絕無再任意碰觸他人自來水表開關的道理，其辯稱想知道水閥鬆緊實無可採。