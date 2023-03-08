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賽夏族人台61車禍釀3死 肇事司機有意賠錢二審延後宣判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

林姓男子前年駕駛預拌車行經台61線時，追撞根男駕駛轎車起火，根17歲姪女、2歲姪外孫葬身火窟，根送醫不治，此件車禍前，根另名19歲姪女一家3口才遭逢車禍，僅剩該大姪女倖存，當時根載兩親人探望後返家途中，又遇死劫，處境讓人唏噓，一審依過失致死罪，判林10月徒刑，二審原定今宣判，但因雙方賠償金額已接近，將待台中地院調解結果出爐後，再開辯論後宣判。

台中高分院11法庭審判長江德千表示，原定今天宣判，但決定再開辯論，因為雙方已在台中地院調解，有保險公司加入，雙方對於賠償金額的認知也接近，如果調解能夠成立，合議庭也樂觀其成，因為會影響到判決結果，加上與原定判決時間接近，所以決定再開辯論，等待調解結果後，另定時間宣判。

判決指出，林姓男子（48歲）是職業駕駛，前年3月20日下午1時許，駕駛旺錸交通公司的混凝土預拌車，沿梧棲區台61線西濱快速道路外側車道，由南往北方向行駛，當時根姓男子（54歲）駕駛轎車，載著17歲姪女、2歲姪外孫才從醫院，探望完因車禍傷重的19歲大姪女，開車回程途中。

根男當時從交流道進入西濱快速道路加速車道，往左跨越虛線駛入主線道，行駛在林車前方，但因根的轎車突然減速煞停，加上林沒有保持安全距離，閃煞不及，預拌車車頭直接撞上根轎車後側，導致根車後側潰縮、油箱油料管路斷裂漏油，撞擊摩擦產生高溫火花，引燃洩漏汽油而擴大燃燒，根17歲姪女、2歲姪外孫葬身火窟，根因有七成二、三度燒燙傷，送醫不治。

根姓男子一家是苗栗賽夏族人，事發前1個月根的另名19歲大姪女一家才因嚴重車禍，造成根女先生、4個月大小兒子身亡，根女重傷一度插管救治；根男身為大伯父，當天載大姪女的2歲兒子、17歲妹妹探望後回程又遇上死劫，一家人短期遇2車禍奪走5命，境遇悲慘。

一審審理時，林男辯稱，自己看到根的車匯入車道時，有鬆開油門且減速，但因根驟然煞車，他開的貨車較重不易煞停，才會來不及撞上，認為自己並無過失。

法院勘驗行車記錄器、車禍鑑定報告發現，林男車速約每小時81公里，且事故前已發現根準備從一旁車道匯入，大約相距2個車道約14公尺，若林有依高速公路及快速公路交通管制規則，車速80公里保持60公里安全距離，大貨車應有足夠緊急煞停距離。

一審認為，林當時並未採取較積極減速措施，且兩車僅距離14公尺，未達應有安全距離，顯然有過失；車禍鑑定則指出，根當時突然在匯入車道驟然煞停是肇事主因，而林未保持安全距離是肇事次因。

一審審酌，林男肇事釀3死悲劇，造成被害家屬痛失至親，但衡酌根本身也有過失等，依過失致人於死罪判林10月徒刑。

台中市林姓男子前年駕駛大貨車行經台61線西濱快速道路時，撞上根姓男子駕駛的轎車，釀3死悲劇。圖／報系資料照
台中市林姓男子前年駕駛大貨車行經台61線西濱快速道路時，撞上根姓男子駕駛的轎車，釀3死悲劇。圖／報系資料照
台中市林姓男子前年駕駛大貨車行經台61線西濱快速道路時，撞上根姓男子駕駛的轎車，釀3死悲劇。圖／台中市消防局提供
台中市林姓男子前年駕駛大貨車行經台61線西濱快速道路時，撞上根姓男子駕駛的轎車，釀3死悲劇。圖／台中市消防局提供

車禍 車道 兒子 賽夏族

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