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欠稅遭拍賣 保齡球館2筆土地1116萬元賣出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

曾是嘉義中埔鄉著名地標的「佳祿保齡球館」因地主欠稅及民間債權，3筆土地及建物逾1億6千萬多元經行政執行署嘉義分署執行法拍，當中2筆土地順利拍定1116萬元；代理投標的呂姓代書表示，法拍價比市價便宜許多，買到賺到。

嘉義分署表示，「佳祿保齡球館」在80年代曾興盛一時，曾是中埔鄉著名地標，後來逐漸沒落。從2009年起李姓地主就開始因為欠繳地價稅及房屋稅陸續被移送嘉義分署執行，欠繳的房屋稅及地價稅約275萬元。除了欠稅外，也積欠其他民間債權，之前經過多次法拍都流標。

昨天下午3時在嘉義分署進行不動產拍賣，「佳祿保齡球館」3筆超過6500坪土地，底價為1億6千餘萬元，可以合併或分別出價投標，其中2筆土地共計585坪，以1116萬元賣出。

受張姓買主委託的呂姓代書標下這2筆土地，他表示，目前房地產價格高漲，法拍價比市價便宜許多，所以買到賺到。

分署表示，雖然另筆約6千坪土地底價1億6千萬餘元土地尚無人投標應買，相信買家在之後減價拍賣時就會出手。

這次雲林及嘉義縣市的不動產共有4件拍定，分別是雲林虎尾鎮建地118萬餘元、北港鎮持分土地19萬餘元以及嘉義縣中埔鄉2筆建地1116萬元，為國庫入帳1254萬餘元。

行政執行署嘉義分署不動產拍賣現場。 記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署不動產拍賣現場。 記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署不動產拍賣現場。 記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署不動產拍賣現場。 記者李宗祐／翻攝
「佳祿保齡球館」不動產標的現場宣傳布條。 記者李宗祐／翻攝
「佳祿保齡球館」不動產標的現場宣傳布條。 記者李宗祐／翻攝

嘉義 法拍 中埔

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