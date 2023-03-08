意淫朋友妻胸部大、身材好 還想下藥性侵無業男下場慘

高雄黃姓男子到朋友開設的家電行兼職，兩人因工作起爭執，黃男竟發「她我真的想用一下」、「好想干她喔！」等訊息恐嚇友人，還暗指對方妻子胸部大、身材很好有下藥性侵意圖。事後夫妻倆報警提告，黃男辯稱當下只是說氣話，但法官並未採信，審理後，判他3個月有期徒刑。

判決指出，41歲的黃男本身無業，家用依靠妻子，還需共同扶養19歲的小孩，因此到朋友在岡山區開設的家電行兼職，未料兩人卻因工作有爭執，黃便在去年8月25日5時許，透過臉書向朋友私訊恐嚇訊息。

內容指「那就抱歉了！她我真的想用一下」、「左右前後顧好（這是你逼我）現找生二先」、「不然她她讓我干一次（太太）我有藥一次就好謝謝讓我感你的太？好嗎？一次」、「好想干她喔！」、「生二我也忘差（好久就想跟你的太幹一砲了（讓我一下）」。

老闆收到訊息後，認黃男有意加害妻子的身體、名譽，便截圖蒐證報警並提告。警詢、偵訊時，黃男辯稱，兩人是同一組做冷氣的搭檔，是很要好的朋友，當天喝完酒，情緒控制不佳，說得都是氣話。

當事人證稱，黃男的訊息意指妻子胸部大、身材很好，想要與她發生性關係，要把店顧好，暗指要保護她免得被趁機下藥，認這些話已超出玩笑範圍，且話說得很具體，十分害怕黃對他們不利。