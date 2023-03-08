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為政治因素朝75萬元的「恥辱柱」潑黑漆 3人判刑
華人民主書院協會在中正紀念堂舉辦藝術展展示3D列印「恥辱柱」，遭李姓、陳姓與黃姓男子潑漆，3人依毀損罪起訴；台北地方法院審理，依毀損罪各判處3人3月到4月有期徒刑，都可易科罰金。可上訴。
法官認為，李姓男子等人所破壞的藝術品，價值高達新台幣75萬元，且3人的犯罪行為涉及政治因素、意識型態等，造成無法以和解收場，考量3人都坦承犯行，判可易科罰金之刑。
台北地檢署指控，陳姓男子平時與中華統一促進黨乾隆黨部成員互動密切，去年見華人民主書院協會在中正紀念堂舉辦「不默而生：抵抗的轉喻 六四33週年跨境藝術展」心生不滿，與李、黃計畫毀損。
2022年6月12日上午5時許，陳出資1萬元為酬勞，由黃負責安排路線，由李先購買黑色噴漆1瓶，再搭車前往中正紀念堂；當天上午8時李抵達目的後，徒步走向民主大道廣場，再持購買的黑色噴漆朝「恥辱柱」噴灑。
被害人發報警處理，警方循線逮捕3名共犯，3人到案坦承犯行，但被害人不和解，檢方偵結依毀損罪起訴本案。
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