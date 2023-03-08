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城中城大火釀46死！法官退休 換人重組合議庭

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄城中城大樓前年發生大火，造成46死43傷震驚社會，涉嫌縱火的婦人黃格格一審依放火罪判處無期徒刑，目前正在高雄高分院審理中，審理該案的受命法官惠光霞日前退休，高雄高分院重新辦理抽籤，由另一刑事庭庭長簡志瑩承辦，審理黃的合議庭重新改組，擇期再開庭。

2021年10月14日凌晨，高市鹽埕區大樓「城中城」發生大火，警消人員獲報抵達，大樓已陷入火海，歷時10小時才撲滅，最後釀成46人死、43人受傷悲劇。

檢警偵辦時，發現黃格格案發當晚和郭姓男子曾爆發爭執，黃有點沉香的習慣，離開城中城半小時後，她和郭男常聚會的泡茶間隨即冒出火光，大火引燃一樓機車，造成慘劇。

檢方偵辦全案，訊問黃女13次，黃女都矢口否認縱火，但根據周邊監視器畫面，案發凌晨2點16分黃格格離開起火隔間，至劉姓計程車司機發現白煙竄出時，都無人靠近該間隔間，且與黃飲酒的證人說法，案發前黃確實有點沉香驅蚊。

且黃與郭爭吵時，郭曾說燒一燒也沒關係，因為房子不是他的，又黃女在案發前傳18條錄音訊息給郭，稱「你想看的事情，我一定做給你看」、「這一次一定不會騙你」，檢察官認定黃女講的就是放火燒屋，因事後黃女毫無悔意、飾詞狡辯、態度惡劣，向法官求處死刑。

高雄地院審理時，合議庭認為黃沒有加害住戶動機，是沉香引火點燃一樓停車場機車，才造成大火，認為黃無殺人故意，依放火罪論處，考量她造成46死43傷，去年8月宣判，量處最高度的無期徒刑，另宣告褫奪公權終身。

黃格格一案目前正在高雄高分院審理中，已開多次辯論庭，但正好碰到法官惠光霞申請退休，院方重新辦理抽籤，由另一刑事庭庭長簡志瑩中簽承辦，惠光霞為受命法官，簡與惠兩人隸屬不同刑事庭，原審理黃格格的合議庭重新改組，新任合議庭需要重新閱卷，將另訂庭期，因此3、4月均未排定審理。

高雄高分院審理期間，由於黃格格羈押期將滿，合議庭法官認為她所犯之罪為最輕本刑5年以上，加上涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。

高雄城中城大火釀四十六死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格目前在押。記者張議晨／攝影
高雄城中城大火釀四十六死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格目前在押。記者張議晨／攝影

黃格格 縱火 高雄城中城

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