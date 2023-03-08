快訊

女人就該生？匈牙利推「生小孩終生免稅」

早晨財經速解讀／3月升2碼？鮑爾國會放鷹火力全開 美股崩跌

雲林麥寮天空「灰濁」整片暗 鄭明典驚訝：怎麼那麼集中？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市客家文化公園爆工程索回扣 衛工處副司長20萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北市工務局施作「北市客家文化主題公園空間改善計畫」採購案時，衛工處副工程司龔永健被控護航承包廠商冠君營造，多次變更原本1.7億元的原始設計，還追加預算從中收取數十萬回扣；廉政署昨天搜索龔永健及3名業者到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪命龔20萬元交保。

同案約冠君營造負責人楊樹林15萬元交保、監造商王櫂賢10萬元交保、下包商吳志遠5萬元交保。

據了解，台北市客家事務委員會為了提倡客家文化，委託工務局衛生下水道工程處辦理「台北市客家文化主題公園空間改善計畫工程」，招標金額約1.7億元，改善工程包括增建5樓近400坪的展覽空間，以及2個別具特色的戶外大棚架，得標廠商為冠君營造公司，招標金額為1億7669萬餘元。

據調查，衛工處辦理這項工程時，時任衛工處副工程司龔永健，被控於2020年至2021年間，多次變更設計、浮編數百萬元預算圖利廠商，再從中收取數十萬元回扣，涉及貪汙。

全案由台北市政風處接獲檢舉，廉政署報請檢方指揮偵辦，檢廉約談龔永健及廠商共4人，全案依違背職務行收受賄罪、刑法詐欺取財罪、偽造文書罪偵辦。

衛工處指出，本案是北市府主動移送，後續將全力配合偵辦，另本工程已竣工，正辦理驗收程序中，衛工處將依契約規定嚴格把關，要求品質符合契約約定。

冠君營造負責人楊樹林。記者張宏業／攝影
冠君營造負責人楊樹林。記者張宏業／攝影
監造商王櫂賢。記者張宏業／攝影
監造商王櫂賢。記者張宏業／攝影
衛工處副工程司龔永健。記者張宏業／攝影
衛工處副工程司龔永健。記者張宏業／攝影

北市 客家文化

延伸閱讀

北市客家文化公園爆工程索回扣 衛工處副司長漏夜偵訊

逼真！特效化妝師上血淋淋傷妝 北市消防擬真訓練急救

北市府衛工處官員涉收賄數十萬元 遭搜索約談

浮報工程預算收回扣 北市衛工處副工程司與廠商遭約談

相關新聞

打119能算自首嗎？ 遭施暴她捅死男友嚇到漏尿 盼減刑

女子李貞如和張姓男友酒後大吵，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命。李女辯長期遭家暴，律師也說她當時嚇到漏尿，可見很害怕。一、...

北市客家文化公園爆工程索回扣 衛工處副司長漏夜偵訊

台北市工務局施作「北市客家文化主題公園空間改善計畫」採購案時，衛工處副工程司龔永健被控護航承包廠商冠君營造，多次變更原本...

三峽近市區土地1坪僅3.55萬 新北執行署拍賣她驚喜得標

法務部行政執行署新北分署今天舉辦聯合拍賣會，以1坪僅3.55萬元的低價將位於新北市三峽區介壽路一段附近的93坪土地拍出，...

北市客家文化公園爆工程索回扣 衛工處副司長20萬交保

台北市工務局施作「北市客家文化主題公園空間改善計畫」採購案時，衛工處副工程司龔永健被控護航承包廠商冠君營造，多次變更原本...

涉洩密、濫查個資 女警收押

台南市警五分局交通分隊去年接連爆發警員上班看影片、小隊長公文被偷翻閱事件，警方查出都和隊內宋姓女警有關，還牽涉她前後任男...

劉冠軍案 檢賣台積電股票討回1.3億

國安局前上校出納組長劉冠軍涉國安密帳案侵占巨額公款潛逃，士林地檢署囑託行政執行署士林分署執行委賣劉冠軍犯罪所得台積電等四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦