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北市客家文化公園爆工程索回扣 衛工處副司長20萬交保
台北市工務局施作「北市客家文化主題公園空間改善計畫」採購案時，衛工處副工程司龔永健被控護航承包廠商冠君營造，多次變更原本1.7億元的原始設計，還追加預算從中收取數十萬回扣；廉政署昨天搜索龔永健及3名業者到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪命龔20萬元交保。
同案約冠君營造負責人楊樹林15萬元交保、監造商王櫂賢10萬元交保、下包商吳志遠5萬元交保。
據了解，台北市客家事務委員會為了提倡客家文化，委託工務局衛生下水道工程處辦理「台北市客家文化主題公園空間改善計畫工程」，招標金額約1.7億元，改善工程包括增建5樓近400坪的展覽空間，以及2個別具特色的戶外大棚架，得標廠商為冠君營造公司，招標金額為1億7669萬餘元。
據調查，衛工處辦理這項工程時，時任衛工處副工程司龔永健，被控於2020年至2021年間，多次變更設計、浮編數百萬元預算圖利廠商，再從中收取數十萬元回扣，涉及貪汙。
全案由台北市政風處接獲檢舉，廉政署報請檢方指揮偵辦，檢廉約談龔永健及廠商共4人，全案依違背職務行收受賄罪、刑法詐欺取財罪、偽造文書罪偵辦。
衛工處指出，本案是北市府主動移送，後續將全力配合偵辦，另本工程已竣工，正辦理驗收程序中，衛工處將依契約規定嚴格把關，要求品質符合契約約定。
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