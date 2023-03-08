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打119能算自首嗎？ 遭施暴她捅死男友嚇到漏尿 盼減刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

女子李貞如和張姓男友酒後大吵，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命。李女辯長期遭家暴，律師也說她當時嚇到漏尿，可見很害怕。一、二審認為李女拿的刀刃長10公分，卻刺入張腹深達15.5公分，力道猛烈，依殺人罪判13年徒刑，但最高法院對於她是否自首有疑義，發回更審。台灣高等法院更一審昨辯論終結，李女認罪，但希望能減刑。

李貞如（55歲）有過一段婚姻，3個小孩已25歲、23歲、18歲，她和在特種行業當「少爺」的張姓死者同居7年。2021年2月20日晚上7點多，李女在桃園住處和張口角，兩人當時都有喝酒、情緒激動。張先對李女拳打腳踢，李女也扔擲酒瓶、水桶回擊，又拿了把水果刀朝張的身體、四肢作勢揮砍，結果一刀刺進他肚子。

張遭刺擊，無力抵抗，李女怒氣難消，又拿酒瓶朝他的頭砸，見對方沒了反應，才打電話報警，並說自己被男友捅了好幾刀，男友又「自捅」失血。員警到場，發現倒在房間地上奄奄一息的張，送醫不治。

警詢時，李貞如表示因長期遭家暴，忍無可忍才持刀反擊，「沒想到男友會死」。法醫解剖，發現張腹部傷口深達15.5公分傷，上腸繫膜動脈遭刺破，大量血腹，桃園地檢署依殺人罪起訴李女。

桃園地方法院審酌李貞如下手力道猛烈，在張無力抵抗後還繼續拿酒瓶敲他頭，不符合正當防衛，有殺人不確定故意，雖然她在2017年6月、10月雖有遭張家暴，但距案發相隔3年半，且非桃園市府列管的高風險家暴案件，沒認定她長期受暴。

高院前審也認為張姓男子倒地後，李貞如仍拿酒瓶、水桶攻擊，有殺人犯意。她主張喝酒而失去辨識能力，卻還能報警並宣稱男友「自捅」，前審認定她神智清楚且還能編纂理由，駁回上訴，維持13年徒刑。

李女認為自己符合自首要件，上訴最高法院。最高法院認為與李女對話的是沒有偵查權限的消防局人員，她就算不實陳述「是男友捅自己好幾刀」，是否能認為是對「司法警察」規避刑責而無自首之意，調查不備，撤銷、發回更審。

更一審昨天勘驗李貞如打給119的報案電話，錄音檔裡李女聲稱遭人捅好幾刀，對方「自己捅好幾刀」「沒辦法講話了」，並說自己在煮菜卻被毆打。

告訴代理人表示，從錄音檔可知李貞如意圖規避刑責，不成立自首，事發至今沒有任何彌補。李女認罪，坦承死者「自捅」的說法不實在，其實是她捅的，訴苦「當時太緊張了」。

檢察官認為李貞如打給119是請求救護，並非報案，況且還說死者是自己捅自己，不符合自首要件。李女聲稱很後悔殺了男友，但她不曉得會那麼嚴重。高院定3月21日宣判。

女子李貞如和張姓男友酒後大吵，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命，台灣高等法院更一審昨辯論終結，李女坦承捅殺男友，但「不曉得會那麼嚴重」。圖／聯合報系資料照
女子李貞如和張姓男友酒後大吵，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命，台灣高等法院更一審昨辯論終結，李女坦承捅殺男友，但「不曉得會那麼嚴重」。圖／聯合報系資料照

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