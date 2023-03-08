北市客家文化公園爆工程索回扣 衛工處副司長漏夜偵訊

衛工處副工程司龔永健。記者張宏業／攝影

台北市工務局施作「北市客家文化主題公園空間改善計畫」採購案時，衛工處副工程司龔永健被控護航承包廠商冠君營造，多次變更原本1.7億元的原始設計，還追加預算從中收取數十萬回扣；廉政署昨天搜索龔永健及業者到案，台北地檢署訊後依貪汙罪命下包商吳志遠5萬元交保，龔及其他2名業者漏夜偵訊。

漏夜偵訊者包括龔永健、得標商冠君營造負責人楊樹林、監造商王櫂賢，預料會有強制處分。

據了解，這次爆發弊端的採購案，全名為「台北市客家文化主題公園空間改善計畫工程」，由北市客家事務委員會委由衛工處代辦，再發包給得標廠商冠君營造承作，主要是整修該公園外牆漏水，原始招標金額為1億7669萬餘元，全案於2019年9月27日決標。

全案由台北市政風處接獲檢舉，由廉政署報請檢方指揮偵辦，檢廉約談龔永健及廠商共4人，全案依違背職務行收受賄罪、刑法詐欺取財罪、偽造文書罪偵辦。