劉冠軍案 檢賣台積電股票討回1.3億

圖為行政執行署。記者王聖藜/攝影 國安局前上校出納組長劉冠軍涉國安密帳案侵占巨額公款潛逃，士林地檢署囑託行政執行署士林分署執行委賣劉冠軍犯罪所得台積電等四檔股票，全數賣出，合計追徵價額一億二九一五萬七四八五元。

劉冠軍一九九九年間擔任國安局出納組長，爆發侵占管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶經費孳息，違反貪汙治罪條例侵占公有財物罪，案發後劉潛逃，迄今通緝廿二年未到案。

刑法沒收新制施行，檢方去年向士院聲請單獨宣告沒收犯罪所得一億九二二○萬七元，法院去年四月裁定沒收劉妻孟雯華名下豪宅不動產，尚餘一億五四○四萬五○○七元沒收或追徵其價額。劉冠軍銀行帳戶資金來源不明，法院無從認定用贓款買股票，雖不能直接沒收股票，但仍可追徵。

檢方今年二月囑託士林分署辦理變價追徵事宜，查扣劉冠軍集保帳戶股票，包含台積電廿萬八三○九股、聯電十九萬八三七股、華邦電四十六萬三六六九股、云辰九萬九八五八股，合計共九十六萬二六七三股。

士林分署指出，四檔股票存放長達廿多年，全數查扣，委託台銀證券鳳山分公司代為變賣，其中台積電目前每股單價逾五百元，陸續在五個營業日分批完成變賣，扣除相關稅費後，四檔股票合計追徵額一億二九一五萬餘元。