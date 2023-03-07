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三峽近市區土地1坪僅3.55萬 新北執行署拍賣她驚喜得標

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

法務部行政執行署新北分署今天舉辦聯合拍賣會，以1坪僅3.55萬元的低價將位於新北市三峽區介壽路一段附近的93坪土地拍出，得標的劉姓女子開心表示，拍到的土地鄰近三峽市區，認為有增值空間，打算置產等待增值。

新北分署指出，該土地為高雄葉姓男子因犯銀行法，吸金高達17億餘元，被台灣高等法院高雄分院判決沒收，新北分署受高雄分署囑託拍賣，去年9月初第一次拍賣，底價643萬流標。今天新北分署再次拍賣，底價為330萬元，大降價近一半，被住在拍賣土地附近的劉女順利拍定，換算每坪僅3.55萬元。

劉女說，她曾繞小路進去看過土地現況，土地四周有圍牆阻隔，部分為空地、部分為雜木林，雖然沒有靠近主要幹道，但她認為土地鄰近三峽市區，有增值空間，才因此打算置產等待增值。

劉姓女子以一坪3.55萬的低價順利拍下位於新北市三峽區住家附近的土地，十分開心。圖／新北分署提供
劉姓女子以一坪3.55萬的低價順利拍下位於新北市三峽區住家附近的土地，十分開心。圖／新北分署提供

拍賣會 台灣高等法院

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