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國泰洋酒逃漏稅案檢再追 今聲押一酒商獲准妻500萬交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中知名酒商國泰洋酒負責人劉榮祺，涉與金錢豹等47間酒店勾結，以「跳開發票」方式逃漏稅，檢方在3日第一波偵結，起訴劉等25人，檢方昨天繼續偵辦帶回霧峰區陳姓酒商及其賴姓妻子，陳在今天遭檢方聲押獲准，陳妻則獲500萬元交保。

台中地檢署在今年1月起，連續針對國泰洋酒、金錢豹、金麗都系列等酒店，發動2波大規模搜索，查獲國泰洋酒2016年6月間起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機，給台中地區金錢豹、金麗都等多達47家酒店，共同隱匿銷售額，統計高達22億7千多萬元。

檢方會同財政部中區國稅局，經查核認定以特種飲食業的營業稅稅率25%計算，被查獲的47家酒店一共逃漏「營業稅」稅額5億6千多萬元、「營利事業所得稅」稅額2億1022萬9526元，犯罪所得共7億7903萬餘元。

檢方經一個多月偵查、提訊數十位酒店業者、 經理、會計，並與國稅局密集查帳後，本月3日完成第一階段偵結，依違反商業會計法填製不實會計憑證、稅捐稽徵法加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、金麗都等6間酒店共25人，昨天又後續偵辦涉案的霧峰區陳姓酒商。

國泰洋酒逃漏稅案，台中地檢署昨天再帶回涉案陳姓酒商與其妻，今天聲押陳獲准，陳妻獲交保。圖／本報資料照
國泰洋酒逃漏稅案，台中地檢署昨天再帶回涉案陳姓酒商與其妻，今天聲押陳獲准，陳妻獲交保。圖／本報資料照

酒店 金錢豹 逃漏稅

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