國安密帳案劉冠軍的台積電股票 執行署今天變賣

法務部行政執行署所屬各分署今天舉辦全國123聯合拍賣，各分署拍賣標的物琳瑯滿目，民眾競買踴躍，總拍定金額達2億3112萬2186元，都挹注國庫。

行政執行署表示，不動產拍定金額總計9609萬1176元，金額最高者是高雄分署拍賣高雄市大寮區山子頂段土地共4筆，現況為道路用地，本次為第1次拍賣程序，由抵押權人以3649萬元承受，其次為位於台北捷運文湖線東湖站附近的公寓，坪數將近40坪，士林分署以1933萬9900元拍定。

此外，嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」所在之2筆土地，嘉義分署以1116萬元拍定；台南市新市區港墘里崙頂之房地共4筆，台南分署以782萬元拍定。

士林分署受理福建連江地方檢察署囑託變價之大陸籍抽砂船「展勝98號」，運用「虛擬實境」影片，讓民眾不用到現場也能近距離透過VR設備觀覽拍賣標的，雖歷經前次流標，今天第2輪第1拍以688萬元拍定。

行政執行署說，動產拍定金額總計1億3503萬1010元，受矚目的是新竹分署「琉金歲月 石來運轉」法拍會，新竹分署受苗栗地方檢察署囑託變價拍賣「紅富海吸金案」的不法所得，拍賣標的有青田石雕刻而成的十八羅漢、琉璃工房的琉璃藝品、勞力士手錶等85件，也全數拍定，合計拍定450萬8400元，超出底價的305萬元。

此外，今日動產拍定金額最高者，是士林分署受理士林地方檢察署囑託追徵涉國安密帳案的前國安局上校出納組長劉冠軍犯罪所得，包含聯電、台積電、華邦電及云辰之集保股票，合計高達96萬2673股，分署委託台銀綜合證券股份有限公司鳳山分公司代為變賣，變賣價額為1億2904萬6531元。