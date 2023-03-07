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T1聯盟球場衝突 雲豹5球員到案：這是球場推擠不是鬥毆

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

桃園永豐雲豹、台啤英熊隊2月19日爆發T1聯盟史上最大衝突，遭民眾告發違反社會秩序維護法，聯盟公布衝突事件懲處陳孝榕等8人。警方昨、今2日陸續通知陳孝榕等遭聯盟懲處的8名維序人到案說明，永豐雲豹5名球員人今天到案，否認社維法鬥毆，直指「這是球場上推擠行為」。士林警分局已完成筆錄，將決定是否裁罰。

今日傍晚永豐雲豹隊在公關長蔡沁瑜、律師邱柏青陪同下，帶著陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富、黃奕勝等5名球員到案說明，劉晉良則委由律師說明。他們均承認聯盟懲處名單上的內容，但否認違反社會秩序維護法上的鬥毆，供稱球員在球場上「推擠」並不是打架鬥毆。

全案起源於，今年2月19日桃園永豐雲豹、台啤英熊隊在台啤英熊主場台北市立大學天母校區體育館球場比賽，在比賽第四節最後51秒，雲豹球員陳孝榕向英熊後衛蔣淯安臉部揮肘，兩人相互推擠爆發衝突，英熊助教林玠禾失控衝入場內追打陳孝榕，雙方多名球員上前拉扯勸架，場面失控混亂，合計12人被驅逐出場，隔日聯盟雖已發布懲處，但竟遭告發球員在球場打架有違法疑慮。

T1聯盟懲處名單指出，遭懲處的包含台啤英雄蔣淯安、助理教練林玠禾2人，及永豐雲豹陳孝榕、劉晉良、盧捷閔、羅振峰、曾品富、黃奕勝等6人。

昨日台啤英熊蔣淯安、助教林玠禾與賽務長謝志成至分局說明案情。他們認為，當日的狀況是球場上比賽的事，不知為什麼警方介入球賽。林玠禾喊冤稱他沒有打人。謝志成則到案作證說明T1聯盟懲處。

警方稍早指出，此社會秩序維護法案之8名維序人均到案說明，依法每人最高可裁罰1萬8千元罰鍰，士林分局將釐清全案後決定是否裁罰。

永豐雲豹隊球員今到警局說明。記者蕭雅娟／翻攝
永豐雲豹隊球員今到警局說明。記者蕭雅娟／翻攝
永豐雲豹隊球員今到警局說明。記者蕭雅娟／翻攝
永豐雲豹隊球員今到警局說明。記者蕭雅娟／翻攝

鬥毆 桃園 律師

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