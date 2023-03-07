北市餐廳女員工提離職 遭老闆糾纏二度性侵
台北市一家餐廳老闆去年3月利用女員工提離職，在餐廳交誼廳後門問「要不要當我女人」，女員工當場拒絕，老闆當晚卻涉嫌二度性侵女員工得逞。士林地檢署偵結依強制性交罪嫌起訴該餐廳老闆。
起訴指出，去年3月22日午上8時許，女員工提出離職，老闆邀女員工到交誼廳後門討論，商談過程多次問女員工要不要當他的女人等問題，女員工拒絕，並叫老闆找交誼廳內的飯局妹，不該找她，老闆涉嫌對女員工上下其手。
檢方指出，2人離開交誼廳後門，女員工找女主管求助，老闆仍稱要和女員工討論經營分店，把人帶進貨梯往餐廳地下樓廁所，二度性侵等逞。女員工當日告知女主管等人，並到醫院驗傷。
餐廳老闆到案稱，討論離職時有親吻、摸女員工，另問女員工要不要當他女友後，帶到廁所發生性行為。
檢方依DNA鑑定書、診斷證明、證人證述等，認定老闆涉犯強制性交罪嫌，依法起訴。
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