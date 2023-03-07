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詐交通部疫期補助培訓費6千多元 小黃3司機判緩刑
台北松山機場排班計程車自律委員會莊姓女財務人員被控教唆陳姓、蔣姓2名司機利用交通部疫情期間補助培訓費的機會詐領各6320元，台北地院審理，依偽造私文書罪判他們3人有期徒刑2月至3月，緩刑3年，各支付公庫各1萬元。可上訴。
台北市計程車駕駛員職業工會配合交通部的政策，於2020年7月6日至10日舉辦為期5天的「防疫計程車駕駛員培訓」培訓課，並邀請符合資格的司機人員參與培訓、之後撥發費用。
檢方指控，莊姓女財務人員明知工會中的2名司機已參加其他的培訓計畫，且各自領取1萬8960元的培訓費，卻教唆陳姓、蔣姓司機冒名參加此一培訓計畫，蔣、陳因此各詐得6320元的培訓費。
法院審理認為，莊女、陳、蔣3人侵害遭冒名的2名司機的權益，考量他們犯後均坦承犯行，表達悔意，3人都須扶養家人等因素、輕判莊女、陳各3月徒刑，自首的蔣姓司機則判刑2月，但都緩刑3年。
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