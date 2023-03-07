詐交通部疫期補助培訓費6千多元 小黃3司機判緩刑

台北松山機場排班計程車自律委員會莊姓女財務人員被控教唆陳姓、蔣姓2名司機利用交通部疫情期間補助培訓費的機會詐領各6320元，台北地院審理，依偽造私文書罪判他們3人有期徒刑2月至3月，緩刑3年，各支付公庫各1萬元。可上訴。

台北市計程車駕駛員職業工會配合交通部的政策，於2020年7月6日至10日舉辦為期5天的「防疫計程車駕駛員培訓」培訓課，並邀請符合資格的司機人員參與培訓、之後撥發費用。

檢方指控，莊姓女財務人員明知工會中的2名司機已參加其他的培訓計畫，且各自領取1萬8960元的培訓費，卻教唆陳姓、蔣姓司機冒名參加此一培訓計畫，蔣、陳因此各詐得6320元的培訓費。