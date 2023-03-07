「紅富海」吸金案扣押物第5波拍賣 85件全部拍定450萬

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘元，溢價250萬元，用來償付犯罪被害人。

「紅富海」心靈導師吸金案非法吸金上百億元，主嫌判決定讞，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就扣押財產拍賣，今天最後一波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會，上午9點30分開拍，苗栗地檢署檢察長陳松吉、行政執行署長林慶宗負責第一、最後一標拍賣。

壓軸的「財寶薈萃」雞血石藝品，經林慶宗大力拉抬推介下，應買人分別喊價25次，從12萬元喊到40萬元，此外，拍賣最高價Rolex 腕錶，起喊價40萬8000元喊到76萬5000元，由陳松吉拍出。