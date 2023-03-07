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「紅富海」吸金案扣押物第5波拍賣 85件全部拍定450萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘元，溢價250萬元，用來償付犯罪被害人。

「紅富海」心靈導師吸金案非法吸金上百億元，主嫌判決定讞，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就扣押財產拍賣，今天最後一波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會，上午9點30分開拍，苗栗地檢署檢察長陳松吉、行政執行署長林慶宗負責第一、最後一標拍賣。

壓軸的「財寶薈萃」雞血石藝品，經林慶宗大力拉抬推介下，應買人分別喊價25次，從12萬元喊到40萬元，此外，拍賣最高價Rolex 腕錶，起喊價40萬8000元喊到76萬5000元，由陳松吉拍出。

苗栗地檢署及行政執行署新竹分署指出，今天拍賣85標全數拍定，總溢價超過250萬元，拍定總價450萬8400元，「紅富海」案拍賣5波，拍出315個標別，拍定總金額7839萬4400元，另外國內股票及國外基金股票部分，變賣5784萬4777元，扣押物變價1億3623萬9177元，償付犯罪被害人損失。

「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘元。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘元。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘元。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘元。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘元。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘元。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 吸金 拍賣會

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