恐怖母偷拍女兒還掰私密處吸乳猥褻 傳不雅照給男友判4年10月

新北市一名母親為滿足48歲宋姓男友要求，趁9歲女兒熟睡時多次掀衣偷拍女兒私密照傳給男友，還拍下掰女兒私密處、吸吮女兒胸部的照片傳給男友。新北地方法院考量母親罔顧女兒意願，趁她睡著偷錄隱私部位，以及宋男利用該母對他的情感、動機惡劣、犯後態度不佳，依兒少性剝削等罪處母親4年10月徒刑；宋男處8年10月徒刑。

檢方調查，母親與宋男2019年透過交友軟體認識後交往一年多，宋男知道該母有個當時年僅9歲的女兒，為滿足性慾需求，多次要求該母偷拍女兒不雅影像，而母親為滿足宋男需求，多次趁著女兒熟睡時，掀開女兒上衣或脫掉女兒下著，拍下女兒不雅影像，還對女兒猥褻，以手掰女兒私密處、吸吮女兒胸部等方式猥褻女兒，並趁母女一同洗澡時拍下兩人沐浴畫面，並將私密畫面通通傳給宋男，增加兩人情趣。

女兒在玩母親手機時，無意間發現母親竟偷拍她並將不雅畫面傳給男友，便向沒有同住的父親告知此事，父親氣得對母親與宋男提告。

合議庭審理時，母親坦承犯行，宋男則稱，他並未要求該母親傳送女兒不雅影像，他只是接受，不知為何該母要這樣做，但宋男卻在對話中要求「你再錄給我」，說法不為合議庭採信。