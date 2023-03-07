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恐怖母偷拍女兒還掰私密處吸乳猥褻 傳不雅照給男友判4年10月

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市一名母親為滿足48歲宋姓男友要求，趁9歲女兒熟睡時多次掀衣偷拍女兒私密照傳給男友，還拍下掰女兒私密處、吸吮女兒胸部的照片傳給男友。新北地方法院考量母親罔顧女兒意願，趁她睡著偷錄隱私部位，以及宋男利用該母對他的情感、動機惡劣、犯後態度不佳，依兒少性剝削等罪處母親4年10月徒刑；宋男處8年10月徒刑。

檢方調查，母親與宋男2019年透過交友軟體認識後交往一年多，宋男知道該母有個當時年僅9歲的女兒，為滿足性慾需求，多次要求該母偷拍女兒不雅影像，而母親為滿足宋男需求，多次趁著女兒熟睡時，掀開女兒上衣或脫掉女兒下著，拍下女兒不雅影像，還對女兒猥褻，以手掰女兒私密處、吸吮女兒胸部等方式猥褻女兒，並趁母女一同洗澡時拍下兩人沐浴畫面，並將私密畫面通通傳給宋男，增加兩人情趣。

女兒在玩母親手機時，無意間發現母親竟偷拍她並將不雅畫面傳給男友，便向沒有同住的父親告知此事，父親氣得對母親與宋男提告。

合議庭審理時，母親坦承犯行，宋男則稱，他並未要求該母親傳送女兒不雅影像，他只是接受，不知為何該母要這樣做，但宋男卻在對話中要求「你再錄給我」，說法不為合議庭採信。

合議庭以母親本應對年僅9歲的女兒保護、照顧，卻為滿足自己與男友的性愛情趣，罔顧女兒意願，拍攝女兒私密部位影像；宋男明知女兒幼小，卻利用該母對他的感情依賴，要求母親拍攝、傳送私密影像，動機惡劣，依兒少法、乘機性交猥褻等罪處母親4年10月徒刑；宋男處8年10月徒刑。

新北市一名母親為滿足宋姓男友，多次趁女兒熟睡時偷拍女兒私密影像，被新北地院處4年10月徒刑，唆使母親拍攝的宋姓男友則處8年10月徒刑。示意圖／ingimage
新北市一名母親為滿足宋姓男友，多次趁女兒熟睡時偷拍女兒私密影像，被新北地院處4年10月徒刑，唆使母親拍攝的宋姓男友則處8年10月徒刑。示意圖／ingimage

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