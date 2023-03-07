撕票判死23年...死囚陳憶隆又想再審 高院：無從改變犯案

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，23年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚，黃、陳數度以「有新事證」為由聲請再審、停止執行刑罰但遭駁。陳希望法院勘驗已逝的法醫楊日松1995年於台北市陽明醫院太平間解剖室解剖相驗被害人屍體過程的全程錄音錄影，台灣高等法院認為不符程序，駁回聲請。

陳憶隆主張，原判決認定黃春棋與他對死者屍身潑灑硫酸等犯罪事實是採用楊日松法醫出具的鑑定書為證據，但其他勘驗筆錄又記載「死者死亡後又被以焚燒」、「且其鼻、口、咽喉氣管內並無煙灰吸入，即死後焚燒者」「死後並有火煙燒之痕跡」以及「死者並無強酸（如鹽酸、硫酸）腐蝕或皮膚脫落之痕跡」「經法醫病理學上之綜合判斷後，認定死者生前未有遭硫酸腐蝕屍體之事實」。

陳認為這些鑑定是指被害人屍體遭火焚燒，但原判決卻把火燒的鑑定意見採為認定是硫酸，影響事實認定。

陳憶隆聲請勘驗楊日松1995年10月3日在陽明醫院太平間解剖室解剖相驗被害人屍體過程的全程錄音錄影，查明解剖過程中相關人員有無談及研判被害人屍身的「燒痕」是火燒或硫酸造成。聲請傳訊承辦本案的李玉卿檢察官，查明解剖相驗後訊問被害人妻子黃玉燕的勘驗筆錄，記載「死者死亡後又被以焚燒」，認為火燒的依據為何。聲請傳訊束恒新法醫，查明當時解剖過程中楊日松法醫的研判，究竟被害人的「燒痕」是火燒或硫酸造成。聲請傳訊陳鎮城，證明他沒有事先預謀、他是被邀請過去的。

高院認為，原判決並無「原確定判決所憑之鑑定為虛偽」的情形，原判決所採鑑定的鑑定人更無因鑑定遭追訴偽證罪判決確定，甚且鑑定人未遭追訴偽證罪亦非「其刑事訴訟不能開始或續行非因證據不足者」情形，陳憶隆聲請再審前提不合法。