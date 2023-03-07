快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

浮報工程預算收回扣 北市衛工處副工程司與廠商遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市工務局衛工處2020至2021年間施作「北市客家文化主題公園空間改善計畫」採購案時，該處一名龔姓副工程司卻涉嫌藉機護航承包廠商冠君營造，多次變更原本1.7億元的原始設計，追加預算並從中收取賄款數十萬。台北地檢署今指揮廉政署，搜索北市衛工處及冠軍營造共6處，約談龔姓副工程司及冠君楊姓監造人員及王姓、吳姓包商4人，全案依涉犯貪汙治罪條例行、收賄等罪偵辦中。

據了解，這次爆發爆發弊端的採購案，全名為「台北市客家文化主題公園空間改善計畫工程」，由北市客家事務委員會委由衛工處代辦，再發包給得標廠商冠君營造承作，主要係整修該公園外牆漏水，原始招標金額為1億7669萬餘元，全案於2019年9月27日決標。

北市政風處接獲檢舉後，由廉政署報請檢方指揮偵辦，檢廉今約談龔姓副工程司及廠商共4人，全案依貪汙治罪條例公務員違背職務收受賄賂、對公務員違背職務行為交付賄賂及刑法詐欺取財、行使業務上登載不實文書等罪嫌偵辦。

北市衛工處承做北市客家文化主題公園工程，爆發龔姓副工程司藉變更設計追加預算收賄情事。圖／聯合報系資料照片
北市衛工處承做北市客家文化主題公園工程，爆發龔姓副工程司藉變更設計追加預算收賄情事。圖／聯合報系資料照片

北市 客家文化 公務員

延伸閱讀

內科交通難解…北市提國1開放路肩 高公局因「這原因」否決

阿塱壹引道水泥化工程惹怒環團 生態檢核與否官民各執一詞

旅館不得主動供一次性用品 北市觀傳局籲業者及早因應

北科大新設太空系統工程所 4月10日開放報名

相關新聞

罕見！婦人登記離婚16年 法院判無效

桃園一名婦人不滿婚後丈夫兄長一直索討金錢，甚至丈夫聯手設局，誆稱在境外遭人綁架須付贖金，鬧到夫妻感情失和，2006年簽字...

D奶女神舒子晨怒經紀公司爆「找黑衣人喬合約」 告誹謗敗訴

有「D奶女神」、「小謝金燕」稱號的藝人舒子晨，2020年間和公司鬧糾紛，舒子晨指宇朕國際公司負責人鄒巧雲向週刊記者散布不...

劉冠軍涉盜國安密帳 賣台積電20年股票追徵1.2億餘元犯罪所得

國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案侵占巨額公款潛逃，遭通緝22年。士林地檢署今指出，囑託行政執行署士林分署執行劉...

撕票判死23年...死囚陳憶隆又想再審 高院：無從改變犯案

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，23年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚，黃、陳數度以「有新事...

浮報工程預算收回扣 北市衛工處副工程司與廠商遭約談

北市工務局衛工處2020至2021年間施作「北市客家文化主題公園空間改善計畫」採購案時，該處一名龔姓副工程司卻涉嫌藉機護...

學術不倫指控不起訴 柯志恩與「翁達瑞」繼續隔空互嗆

高雄市長選舉期間，「翁達瑞」指控國民黨候選人柯志恩自我抄襲、一稿兩投，國民黨提告後獲得不起訴處分，翁因此發文說「柯志恩抄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦