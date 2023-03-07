浮報工程預算收回扣 北市衛工處副工程司與廠商遭約談
北市工務局衛工處2020至2021年間施作「北市客家文化主題公園空間改善計畫」採購案時，該處一名龔姓副工程司卻涉嫌藉機護航承包廠商冠君營造，多次變更原本1.7億元的原始設計，追加預算並從中收取賄款數十萬。台北地檢署今指揮廉政署，搜索北市衛工處及冠軍營造共6處，約談龔姓副工程司及冠君楊姓監造人員及王姓、吳姓包商4人，全案依涉犯貪汙治罪條例行、收賄等罪偵辦中。
據了解，這次爆發爆發弊端的採購案，全名為「台北市客家文化主題公園空間改善計畫工程」，由北市客家事務委員會委由衛工處代辦，再發包給得標廠商冠君營造承作，主要係整修該公園外牆漏水，原始招標金額為1億7669萬餘元，全案於2019年9月27日決標。
北市政風處接獲檢舉後，由廉政署報請檢方指揮偵辦，檢廉今約談龔姓副工程司及廠商共4人，全案依貪汙治罪條例公務員違背職務收受賄賂、對公務員違背職務行為交付賄賂及刑法詐欺取財、行使業務上登載不實文書等罪嫌偵辦。
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