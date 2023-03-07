學術不倫指控不起訴 柯志恩與「翁達瑞」繼續隔空互嗆

高雄市長選舉期間，「翁達瑞」指控國民黨候選人柯志恩自我抄襲、一稿兩投，國民黨提告後獲得不起訴處分，翁因此發文說「柯志恩抄襲已被檢方認定」。柯志恩今日委託律師發出聲明，希望「翁達瑞」等綠營側翼勿再惡意扭曲。翁也不干示弱，持續在粉專發文回嗆「柯志恩連高虹安的車尾燈都看不到」，雙方戰火從去年延續至今。

去年7月，國民黨智庫執行長柯志恩代表國民黨參選高雄市長，男子陳時奮在臉書粉專「翁達瑞」貼文指稱，柯志恩一個研究套在兩個不同的樣本，然後當成兩篇論文發表，涉及學術不倫。國民黨委託律師提告，台北地檢署審理後未起訴。

柯志恩指出，選舉期間她不想隨小人起舞，所以由國民黨代提出告訴，昨天檢察官以「法律要件不符」不起訴，司法無法讓她最重視的學術倫理和名譽得到公正的裁定和合理的保護，深感遺憾與失望，也失去藉由法律獲得公道的機會。

獲得不起訴結果後，「翁達瑞」發文說，北檢證明他的指控有相當憑據，內容也未有虛構；簡單講，柯志恩抄襲已被檢方認定，考慮對國民黨提「誣告」訴訟。

柯志恩今天發出聲明書，並說，不起訴結果讓「翁達瑞」食髓知味，再度曲解法律，她委請律師表明立場，希望「翁達瑞」等綠營側翼知所節制，勿再惡意扭曲、移花接木、混淆視聽，若再中傷她的人格與學術聲譽，絕不退縮。