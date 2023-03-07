快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

學術不倫指控不起訴 柯志恩與「翁達瑞」繼續隔空互嗆

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市長選舉期間，「翁達瑞」指控國民黨候選人柯志恩自我抄襲、一稿兩投，國民黨提告後獲得不起訴處分，翁因此發文說「柯志恩抄襲已被檢方認定」。柯志恩今日委託律師發出聲明，希望「翁達瑞」等綠營側翼勿再惡意扭曲。翁也不干示弱，持續在粉專發文回嗆「柯志恩連高虹安的車尾燈都看不到」，雙方戰火從去年延續至今。

去年7月，國民黨智庫執行長柯志恩代表國民黨參選高雄市長，男子陳時奮在臉書粉專「翁達瑞」貼文指稱，柯志恩一個研究套在兩個不同的樣本，然後當成兩篇論文發表，涉及學術不倫。國民黨委託律師提告，台北地檢署審理後未起訴。

柯志恩指出，選舉期間她不想隨小人起舞，所以由國民黨代提出告訴，昨天檢察官以「法律要件不符」不起訴，司法無法讓她最重視的學術倫理和名譽得到公正的裁定和合理的保護，深感遺憾與失望，也失去藉由法律獲得公道的機會。

獲得不起訴結果後，「翁達瑞」發文說，北檢證明他的指控有相當憑據，內容也未有虛構；簡單講，柯志恩抄襲已被檢方認定，考慮對國民黨提「誣告」訴訟。

柯志恩今天發出聲明書，並說，不起訴結果讓「翁達瑞」食髓知味，再度曲解法律，她委請律師表明立場，希望「翁達瑞」等綠營側翼知所節制，勿再惡意扭曲、移花接木、混淆視聽，若再中傷她的人格與學術聲譽，絕不退縮。

柯發出聲明後，今天下午翁又針對柯的聲明一一反駁。翁說，相較新竹市長高虹安同樣忙著選舉還可以告一票人，柯宣稱投入選舉無暇提告，而且還選輸，票數難看，柯志恩能力連高虹安的車尾燈都看不到，提醒柯志恩誠實面對抄襲犯行。

國民黨智庫執行長柯志恩委託律師針對「翁達瑞」的言論發出聲明。圖／取自柯志恩臉書
國民黨智庫執行長柯志恩委託律師針對「翁達瑞」的言論發出聲明。圖／取自柯志恩臉書

柯志恩 國民黨 翁達瑞

延伸閱讀

朱立倫表示明討論立委和總統提名作業 柯志恩贊同徵召

翁達瑞指論文自我抄襲不起訴 柯志恩：對司法感到失望

選前控柯志恩論文「學術不倫」 旅美教授「翁達瑞」不起訴

指柯志恩學術不倫 「翁達瑞」獲北檢不起訴

相關新聞

罕見！婦人登記離婚16年 法院判無效

桃園一名婦人不滿婚後丈夫兄長一直索討金錢，甚至丈夫聯手設局，誆稱在境外遭人綁架須付贖金，鬧到夫妻感情失和，2006年簽字...

D奶女神舒子晨怒經紀公司爆「找黑衣人喬合約」 告誹謗敗訴

有「D奶女神」、「小謝金燕」稱號的藝人舒子晨，2020年間和公司鬧糾紛，舒子晨指宇朕國際公司負責人鄒巧雲向週刊記者散布不...

劉冠軍涉盜國安密帳 賣台積電20年股票追徵1.2億餘元犯罪所得

國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案侵占巨額公款潛逃，遭通緝22年。士林地檢署今指出，囑託行政執行署士林分署執行劉...

「紅富海」吸金案扣押物第5波拍賣 85件全部拍定450萬

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，今天第5波拍賣會，85標物件全部標出共450萬餘...

陪友喬債反遭8人痛毆 他開車突圍輾斃人慘遭重判

高雄林姓男子陪友人到大社區喬債務，卻遭另一方8人圍毆，林男與友人寡不敵眾逃到車上，一氣之下開車衝撞，把對方一人撞倒後又緊...

撕票判死23年...死囚陳憶隆又想再審 高院：無從改變犯案

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，23年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚，黃、陳數度以「有新事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦