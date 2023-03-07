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罕見！婦人登記離婚16年 法院判無效

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名婦人不滿婚後丈夫兄長一直索討金錢，甚至丈夫聯手設局，誆稱在境外遭人綁架須付贖金，鬧到夫妻感情失和，2006年簽字離婚。但是，多年過去，丈夫竟主張擔任離婚協議書見證人的兄長不知道2人有離婚真意，協議書不具法律效力，而桃園地院審理後，也認定夫妻婚姻關係仍然存在。可上訴。

婦人表示，夫妻之所以會離婚，是因為丈夫兄長不斷索討錢財，兄弟2人甚至連手，誆稱兄長在境外被綁架，需要付贖金，導致夫妻2人常有爭執，信賴關係不再。另外，離婚是雙方深思熟慮後的決定，親朋好友都知此事，後來雙方各找一人見證，丈夫找兄長，她則請青梅竹馬幫忙。

婦人指出，丈夫兄長是離婚的導火線，應知夫妻2人有離婚真意，而夫妻2人早在2006年8月就到戶政機關辦離婚登記，迄今逾16年，丈夫現在才提離婚無效，無非是不想履行協議書約定。另外，丈夫稱她的青梅竹馬也不知2人真的要離婚，此部分應由丈夫舉證。

審理時，婦人丈夫表示兄長簽字時，婦人的青梅竹馬已經簽好字，但人不在現場，而兄長也沒當面問婦人意見，確實不知婦人有離婚真意；丈夫兄長則證稱，當時是在汽車裡簽字，全程只花了3、5分鐘，並不知道2人真的要離婚，也沒有跟去戶政事務所見證。

法院調查，婦人丈夫的兄長簽名時，夫妻２人還沒簽名，後來沒有見證２人簽名，也沒有跟到戶政事務所登記，確實難認其知悉２人有離婚真意。既然夫妻２人的離婚協議有違法定方式，協議自然應屬無效，因此雙方的婚姻關係仍屬存在。

桃園一名婦人登記離婚16年，最近因丈夫興訟主張離婚無效捲官司，且法院審理後還盼婚姻關係仍存在。示意圖／Ingimage
桃園一名婦人登記離婚16年，最近因丈夫興訟主張離婚無效捲官司，且法院審理後還盼婚姻關係仍存在。示意圖／Ingimage

離婚 丈夫

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