罕見！婦人登記離婚16年 法院判無效

桃園一名婦人不滿婚後丈夫兄長一直索討金錢，甚至丈夫聯手設局，誆稱在境外遭人綁架須付贖金，鬧到夫妻感情失和，2006年簽字離婚。但是，多年過去，丈夫竟主張擔任離婚協議書見證人的兄長不知道2人有離婚真意，協議書不具法律效力，而桃園地院審理後，也認定夫妻婚姻關係仍然存在。可上訴。

婦人表示，夫妻之所以會離婚，是因為丈夫兄長不斷索討錢財，兄弟2人甚至連手，誆稱兄長在境外被綁架，需要付贖金，導致夫妻2人常有爭執，信賴關係不再。另外，離婚是雙方深思熟慮後的決定，親朋好友都知此事，後來雙方各找一人見證，丈夫找兄長，她則請青梅竹馬幫忙。

婦人指出，丈夫兄長是離婚的導火線，應知夫妻2人有離婚真意，而夫妻2人早在2006年8月就到戶政機關辦離婚登記，迄今逾16年，丈夫現在才提離婚無效，無非是不想履行協議書約定。另外，丈夫稱她的青梅竹馬也不知2人真的要離婚，此部分應由丈夫舉證。

審理時，婦人丈夫表示兄長簽字時，婦人的青梅竹馬已經簽好字，但人不在現場，而兄長也沒當面問婦人意見，確實不知婦人有離婚真意；丈夫兄長則證稱，當時是在汽車裡簽字，全程只花了3、5分鐘，並不知道2人真的要離婚，也沒有跟去戶政事務所見證。