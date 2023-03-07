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關最久死囚陳憶隆聲請再審 高院裁定駁回

中央社／ 台北7日電

在監最久、27年前涉及建商黃春樹勒贖撕票案的死囚陳憶隆聲請再審，請求勘驗法醫楊日松的鑑定報告。高院認定，聲請再審理由非新事實與新證據，日前裁定駁回。可抗告。

陳憶隆主張，同案被告徐自強獲改判無罪，但徐案中鑑定報告指被害人屍體遭火燒，與他的鑑定報告不同，是新事實與新證據。

陳憶隆指出，原判決認定黃春棋與他向被害人屍體潑灑硫酸，是採用法醫楊日松（已歿）所出具的鑑定報告，但是刑事局函文記載「死者並無強酸（如鹽酸、硫酸）腐蝕或皮膚脫落之痕跡」，與原判決認定的犯罪事實不符。

陳憶隆也請求勘驗楊日松84年10月3日的解剖相驗錄音、錄影，及傳喚當年承辦檢察官李玉卿及徐案鑑定法醫束恆新說明。

高院裁定指出，就陳憶隆提出的新事實、新證據，是於先前聲請再審時已提出的相同證據，不符再審要件；且與陳憶隆有關的犯罪證據，已盡調查能事，論處罪刑，於法並無違誤，裁定駁回再審。可抗告。

全案起於，陳憶隆與徐自強、黃春棋、黃銘泉等人被控於民國84年9月1日共同綁架、殺害建商黃春樹。士林地檢署依懲治盜匪條例擄人勒贖罪嫌起訴4人，黃銘泉起訴前潛逃泰國遇害死亡。

陳憶隆、黃春棋、徐自強3人一審至更五審均遭判死刑，經最高法院89年駁回上訴定讞。檢察總長為徐自強提起非常上訴，高院更九審徐自強獲判無罪，最高法院駁回上訴，徐自強無罪確定。見徐自強逆轉成無罪確定，陳憶隆、黃春棋分別多次聲請再審，均遭駁回。

陳憶隆與黃春棋遭判死刑定讞，至今逾21年，目前仍羈押於台北看守所，是38名未伏法死囚中，關押時間最久的2人；另，法務部指出，38名死囚都有聲請大法官釋憲，部分有聲請非常上訴、再審。

死囚 死刑

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