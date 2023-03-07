一次卸單側槓片惹禍 60公斤槓鈴桿翻180度砸到臥推男 頭破血流提告

歐陽姓男子2020年間在台北市網球中心體適能中心，以槓鈴深蹲，訓練結束後一次卸下左側槓片，導致槓鈴桿右側上60公斤槓片過重，向右翻轉180度，打中2公尺旁臥推座椅上的王姓男子，王男頭破血流提告過失傷害。士林地方法院依過失傷害罪判處拘役50日，案件上訴後，今法院維持原判決，全案確定。

檢方起訴指出，27歲歐陽男子2020年6月10日下午5時許，在台北市網球中心的體適能中心進行槓鈴深蹲訓練，未注意應正確「左右交互卸除」槓鈴上的槓片，竟一次卸下左側全數槓片，槓鈴桿右側因60公斤槓片過重，直接向右翻轉180度，打中旁邊正在臥推的王男，王男左側頭部顱骨骨折、硬腦膜上出血。

檢方認為，體適能中心現場深蹲架及臥推架間隔約２公尺，有保持適當距離，同案被告獲不起訴處分。中華民國健身運動協會、中華民國重量訓練協會函文指出，正確卸除槓片方式是左右輪流卸除同重量的單片槓片，加上現場監視器、診斷證明，認定歐陽有過失。

法官考量，歐陽到案認罪，承認有過失，願意和王男調解，但雙方對賠償金額認知差距太大，未能達成共識，其過失程度非高、傷者傷勢非輕，依過失傷害罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元。全案經上訴後維持原判決，全案確定。