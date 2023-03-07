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D奶女神舒子晨怒經紀公司爆「找黑衣人喬合約」 告誹謗敗訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「D奶女神」、「小謝金燕」稱號的藝人舒子晨，2020年間和公司鬧糾紛，舒子晨指宇朕國際公司負責人鄒巧雲向週刊記者散布不實言論，說她找黑衣人強迫解約，自訴鄒女、週刊記者加重誹謗。一審判兩名被告無罪，舒子晨上訴，台灣高等法院駁回確定。

「舒子晨」本名陳盈穎，她指經紀人董靜怡協助鄒巧雲處理宇朕公司旗下藝人的經紀事務，鄒巧雲每月支付董靜怡1萬5千元報酬，但鄒女從2020年1月起就拒付，董靜怡在同年5月12日下午與親友董藍翎、楊選雄、吳義雄等人至宇朕公司辦公室商討報酬一事。當時董靜怡及親友並未說「受陳盈穎委託前來」、「是陳盈穎找來幫忙處理解約」。

舒子晨控稱，鄒巧雲後來接受週刊採訪，卻說她「找黑衣人來宇朕公司談解約」、「黑衣人直搗宇朕公司並罵髒話」，而週刊記者採訪後來也沒善盡查證義務，就以鄒巧雲的指摘撰寫「甜美女神對金主過河拆橋，舒子晨撇撂黑衣人嗆聲解約」「D奶女神舒子晨求解約，撂黑衣人直搗公司罵髒話」等報導，貶損他的名譽。

高院調查，依現場影音紀錄照片、對話譯文及董靜怡親友事後出具的道歉聲明，可認董靜怡等人應是為了「藝人合約」及相關薪資爭議前往宇朕公司，且有「黑衣人」陪同，現場並有人用髒話罵人。

董靜怡爭執宇朕公司沒有繼續支付每月1萬5千元的薪資部分，依先前的領據記載「藝人經紀」，雖沒有提到藝人是誰，但當時跟舒子晨跟宇朕的合約還在有效期間，且有提到董靜怡加入宇朕公司擔任經紀人的薪資及抽成。董靜怡證稱「我主要是要去拿薪水...我的名字是跟藝人簽同一份合約內」，也跟舒子晨合約的記載一致。

舒子晨2020年5月14日委託律師，以雙方存在歧見、溝通不良、多次溝通沒有效果為由，發函給宇朕公司終止合約，高院認為舒子晨跟宇朕公司的合約爭執，並不是臨時或突發狀況所導致，這與董靜怡等人所謂的藝人合約問題也一致。

高院認為，董靜怡等人既然是為了「藝人合約」和相關薪資爭議前往宇朕公司，且依照合約、領據及譯文等證據，不能排除所謂的「藝人」指的是舒子晨。高院指報導有引用舒子晨與董靜怡的說法及回應，讓讀者可以知道雙方對於事件的解讀有所對立，有自行評斷的空間，有合理查證、平衡報導。

因本案符合刑法第310條第3項「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰」的免責規定，且言論內容與舒子晨公開演藝活動有關，不是具有高度隱私期待的「私德」，高院駁回舒子晨上訴。

圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

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