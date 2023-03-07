女老師導護遭轎車闖紅燈撞癱 駕駛重判2年2月

高雄鳳翔國中梁姓女老師110年12月執行導護工作時，遭林姓駕駛闖紅燈撞飛癱瘓。高雄地院依過失傷害罪判刑林男1年半；高雄高分院今天加重改判2年2月，全案仍可上訴。

一審高雄地方法院審酌林男肇事後認罪自首，但其重大疏失導致正執行導護工作的被害人受嚴重傷害，且林男迄今仍未適當賠償，依過失傷害等罪判刑1年6個月；

台灣高等法院高雄分院今天從重改判2年2月，全案仍可上訴。

高雄地院判決指出，林男民國110年12月1日上午7時許駕車經鳳山區保南二路與保義街口時，闖紅燈撞上正在執行導護工作的鳳翔國中梁女，造成呼吸衰竭、頭部外傷併顱骨骨折、右側腦內出血、硬膜上出血及硬膜下出血、四肢擦挫傷等傷害，經送醫治療仍因腦傷造成癱瘓。案經梁女的先生提告，報請高雄地檢署偵查起訴。