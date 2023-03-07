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小一女目擊導護媽媽被撞成植物人 闖紅燈駕駛二審加重判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鳳翔國中梁姓女教師執行上學導護工作時，遭林姓男子開車撞擊，梁女倒地後重傷，送醫後因腦傷造成四肢機能永久喪失，成植物人臥床至今，林男一審被依過失傷害判刑1年6個月，檢方不服上訴，今高雄高分院宣判，合議庭認為林男違規超車、闖紅燈，不僅造成梁女重傷，還差點撞傷3名學童，從重改判2年2月。可上訴。

判決指出，林男在水果行擔任司機，前年12月1日上午7時許，開車沿鳳山區保南二路由南向北方向行駛，經過保南二路與保義街口時，不顧前方燈號已轉「紅燈」，違規跨越雙黃線後，撞上正準備指揮學童過馬路的梁姓女教師。

梁女遭撞後倒地，受有呼吸衰竭、頭部外傷併顱骨骨折、右側腦內出血、硬膜上出血及硬膜下出血、四肢擦挫傷等傷害，送醫急救後因腦部受傷，四肢機能永久喪失，呈現植物人狀態，終身只能臥床。

當時梁女的母親正好載著就讀小學一年級的么女上學，母親、女兒目擊到梁女被撞的過程，事發1年多以來，么女至今仍害怕想起當時後經過，不趕到醫院探望臥床的母親。

轄區警方調閱路口監視器畫面，發現林男開車行經路口，完全沒有剎車﹔林男辯稱他是趕著上班，沒看到號誌、導護老師，經檢警調查後，林男被檢方依過失傷害罪起訴。

高雄地院審理時，法官認為林男在警方抵達後，主動坦承肇事，符合刑法減刑規定，考量他犯後坦承犯行，依過失傷害罪判刑1年6月。

檢方不服量刑過輕，上訴高雄高分院，二審合議庭審理後，合議庭認為林男不僅造成梁姓女教師重傷，還差點撞上正要過馬路的3名學生，且林在案發前，就已有違規跨越雙黃線的違規行為，他卻不顧燈號已轉紅燈，仍執意闖越路口從後方撞上梁女，至今未賠償梁女及家屬分毫，從重改判2年2月。

高雄市鳳翔國中梁姓老師擔任導護時，遭闖紅燈轎車撞飛，至今仍成植物人。圖／警方提供
高雄市鳳翔國中梁姓老師擔任導護時，遭闖紅燈轎車撞飛，至今仍成植物人。圖／警方提供

傷害罪 植物人

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